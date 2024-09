Les charmants tampons en bois artisanaux de Hanoï

Les tampons en bois artisanaux sont un élément tangible du patrimoine de Hanoï, reflétant le talent artistique et le savoir-faire méticuleux des artisans de la capitale.

Photo : LD/CVN

Hanoï, une ville où les traditions anciennes se marient harmonieusement au dynamisme moderne, offre une expérience unique à ceux qui s’aventurent dans ses rues historiques. Parmi ses nombreux trésors artisanaux, les tampons en bois sculptés à la main se distinguent et témoignent du talent et du savoir-faire des artisans adroits de la capitale millénaire.

“Je fais ce travail depuis une quarantaine d’années. C’est un artisanat familial, j’ai donc commencé dès mon plus jeune âge, autour de 10 ans”, partage Pham Duc Tri, sculpteur de tampons. “Autrefois, les principaux clients étaient des lettrés, des artistes ou des érudits. Aujourd’hui, de nombreux jeunes et des touristes étrangers apprécient également cet artisanat, et leur nombre ne cesse de croître”, ajoute-t-il.

Un métier intemporel

Pour les sculpteurs comme Tri, cet artisanat est une occasion d’exprimer leur passion tout en veillant à ce qu’il perdure pour les générations futures.

Photo : CTV/CVN

Dans le Vieux quartier animé, de nombreux touristes passant par la rue Hàng Quat sont captivés par des artisans, assis dans leurs échoppes, travaillant avec minutie sur des blocs de bois pour créer des tampons. Le processus complexe de fabrication commence par une sélection minutieuse d’un bois souple et facile à sculpter. Ces blocs sont ensuite lissés et aplatis pour former une base parfaite.

L’étape suivante consiste à sculpter le motif souhaité sur la surface du bois, définissant ainsi le produit final. Les clients envoient les images qu’ils souhaitent voir gravées, et le fabricant crée ensuite les tampons en fonction de ces modèles.

“J’utilise des outils tels que des couteaux, des ciseaux et de petites râpes pour sculpter les tampons”, explique Pham Minh Thiên, un autre sculpteur. “Auparavant, je ne fabriquais que des articles traditionnels pour les clients locaux. Mais avec l’ouverture du pays et l’arrivée de touristes, j’ai développé de nouveaux produits pour répondre à leurs besoins”.

À l’origine, les tampons étaient créés pour authentifier des documents et sceller des lettres importantes. Les artistes et écrivains les utilisaient également pour imprimer leur nom sur leurs œuvres. Avec le temps, ces tampons ont évolué au-delà de leur fonction pratique. Avec l’essor du tourisme, ils sont devenus des souvenirs précieux pour les amis et les familles.

Photo : LD/CVN

Ramener un morceau du Vietnam chez soi

“J’adore ces tampons que j’ai acheté pour mes amis. Ce sont des cadeaux traditionnels et esthétiques. C’est formidable de voir toutes les créations de ces sculpteurs”, confie Alain Gerard, un client belge. Et d’ajouter : “Ce qui m’impressionne, ce sont les détails fins. Il est incroyable de voir comment ils parviennent à sculpter des formes aussi détaillées, même des visages, à partir d’images simples. C’est assez difficile”.

Les touristes sont particulièrement attirés par cette touche personnelle et beaucoup optent pour des tampons personnalisés avec des noms, des initiales ou des messages spéciaux.

“Les visiteurs apprécient beaucoup ces articles et les motifs populaires incluant des images du Vietnam, comme l’+áo dài+ (tunique fendue traditionnelle des Vietnamiennes), des vélos ou un gardien de buffles jouant de la flûte. Certains demandent le portrait du Président Hô Chi Minh ou des symboles de la faucille et du marteau. Lorsque les gens ramènent ces souvenirs chez eux, cela contribue à promouvoir l’image du Vietnam à l’international”, souligne Pham Duc Tri.

Photo : CTV/CVN

Pham Van Toàn, un autre sculpteur, se souvient d’une histoire touchante à propos d’une enseignante américaine qui avait acheté 34 tampons personnalisés pour chacun de ses élèves.

“Elle se souvenait de chacun de ses 40 élèves et a acheté à chacun un tampon personnalisé avec son nom”, raconte Toàn.

Son atelier figure même dans des guides de voyage en japonais et en anglais, soulignant son attrait pour les touristes internationaux.

Pour Amy Scott, une visiteuse britannique, un tampon en bois est un cadeau parfait de Hanoï. “Nous avons donné une photo et moins de 24 heures plus tard, nous avions un tampon unique et amusant. J’ai même envoyé une demande par email pour un autre tampon en bois, tellement nous étions satisfaits du premier. Quel merveilleux cadeau !”, partage-t-elle.

Des milliers de ces tampons fabriqués à la main ont été vendus dans de petits ateliers des rues animées de Hanoï, et voyagent à travers le monde. Ils constituent de magnifiques souvenirs tout en diffusant l’image d’un Vietnam dynamique et riche en traditions.

Thuy Hà - Anh Ngô/CVN