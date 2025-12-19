Un "grand chantier" national : 234 projets lancés et inaugurés dans l’ensemble du pays

À 09h00 le 19 décembre, les cérémonies de lancement des travaux, d’inauguration et de mise en service technique de 234 projets et ouvrages d’envergure, organisées à l’occasion du XI e Congrès national d’émulation patriotique et du XIV e Congrès national du Parti, se tiennent simultanément dans les 34 villes et provinces à travers le pays.

Photo : Quang Phong/CVN

Selon le ministère de la Construction, cet ensemble comprend 148 projets nouvellement lancés et 86 ouvrages inaugurés ou mis en service technique, dont 38 projets relevant des ministères et secteurs, 39 projets portés par des groupes et sociétés générales, et 157 projets placés sous la tutelle des autorités locales.

L’investissement total de ces projets et ouvrages dépasse 3,4 millions de milliards de dongs, dont plus de 627.000 milliards de dôngs de capitaux publics (soit 18%), le reste provenant de sources hors budget de l’État, estimées à environ 2,79 millions de milliards de dôngs (82%).

Selon le programme, les cérémonies sont organisées en présentiel et en visioconférence, avec 79 points de connexion à l’échelle nationale, symbolisant le 79e anniversaire de la Journée de la Résistance nationale (19 décembre 1946). Le point central est établi à la cérémonie de lancement du projet d’investissement pour la construction du Quartier urbain sportif olympique, organisée dans la commune de Thuong Phuc, sous la tutelle du Comité populaire de la ville de Hanoï.

Toujours selon le ministère de la Construction, plusieurs projets majeurs sont lancés à cette occasion, notamment le Quartier urbain sportif olympique à Hanoï, avec un investissement total de 925.000 milliards de dongs ; le projet composant n°1 de la ligne ferroviaire Lào Cai - Hanoï - Hai Phong (3.299 milliards de dôngs) ; l’axe de l’avenue paysagère du fleuve Rouge (855.000 milliards de dôngs) ; le projet de production de rails ferroviaires et d’aciers spéciaux à Dung Quât (10.000 milliards de dôngs) ; l’autoroute Tân Phu - Bao Lôc (18.000 milliards de dôngs) ; le complexe touristique et de services haut de gamme à Van Dôn (51.000 milliards de dôngs) ; le premier tronçon du métro urbain dans la zone administrative spéciale de Phu Quôc (8.950 milliards de dôngs) ; ainsi que le Centre de la jeunesse à Hô Chi Minh-Ville (2.240 milliards de dôngs).

Photo : Quang Phong/CVN

Parallèlement, plusieurs ouvrages majeurs sont inaugurés ou mis en service technique, dont le tronçon principal de l’autoroute Nord - Sud à l’Est reliant Cân Tho - Hâu Giang - Cà Mau ; l’Hôpital général international de Huê ; ainsi que l’ouverture du premier vol relevant du projet de l’Aéroport international de Long Thành (première phase).

Selon le ministre de la Construction, Trân Hông Minh, à l’occasion du 19 décembre, l’ensemble du pays achève et met en service technique 3.513 km d’autoroutes (dont 3.188 km de tracés principaux et 325 km de voies d’accès). D’ici la fin de l’année 2025, seront achevés un total de 3.813 km (3.345 km de tracés principaux et 458 km de voies d’accès).

Outre les projets relevant du secteur des transports, de nombreux ouvrages et projets dans d’autres domaines sont également concernés par ces lancements et inaugurations, notamment l’industrie, les zones urbaines, les infrastructures techniques et civiles, ainsi que le logement social, la culture, l’éducation, l’agriculture, la défense, le sport et la santé.

L’achèvement et la mise en exploitation de nombreux projets majeurs de transport, d’urbanisme et d’infrastructures techniques créeront une nouvelle dynamique de développement. Des infrastructures synchronisées permettront non seulement d’améliorer la connectivité, de réduire les temps de transport et les coûts logistiques, mais aussi d’élargir les perspectives d’attraction des investissements, de renforcer la connectivité régionale, d’améliorer la qualité de vie de la population et de consolider la compétitivité de l’économie nationale.

VNA/CVN