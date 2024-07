Entreprises électroniques : une position modeste dans la chaîne d'approvisionnement des exportations

Photo : VnEconomy/CVN

C'est ce qu'a déclaré Dô Thi Thuy Huong, membre du comité exécutif de l'Association vietnamienne des entreprises électroniques, lors d'une table ronde dans le cadre du Forum économique d'été 2024, tenu le 15 juillet.

Au cours des cinq premiers mois de 2024, la contribution des entreprises électroniques vietnamiennes au chiffre d'affaires des exportations a atteint 31,61%, soit 49 milliards d'USD. L'industrie a enregistré un excédent commercial de plus de 5 milliards d'USD.

"Ce sont des chiffres révélateurs qui montrent le rôle énorme de l’industrie électronique. L'industrie électronique vietnamienne exporte également vers de grands marchés dotés d'une capacité de consommation. L'industrie électronique vietnamienne occupe une position d'exportation à l'échelle mondiale, se classant au deuxième rang pour les exportations de téléphones mobiles et au cinquième rang pour les exportations d'ordinateurs et de composants", a déclaré Dô Thi Thuy Huong.

Cependant, en raison de la faiblesse de la consommation mondiale au cours des derniers mois de 2023 et surtout des cinq premiers mois de 2024, l'industrie électronique vietnamienne a été confrontée à de nombreuses difficultés.

Selon Dô Thi Thuy Huong, les principaux produits électroniques exportés sont principalement des biens de consommation, de sorte que de nombreuses entreprises électroniques vietnamiennes ont dû réduire leur main d'œuvre jusqu'à 70%, les obligeant à licencier des travailleurs qualifiés et de longue date.

"De nombreuses entreprises ont essayé de trouver de nouvelles commandes, mais la proportion de la valeur des nouvelles commandes n'est pas égale à celle des anciennes commandes. Cela s'accompagne d'incertitude et d'instabilité", a déclaré Dô Thi Thuy Huong.

Toujours selon Dô Thi Thuy Huong, dans la chaîne d'approvisionnement, les entreprises vietnamiennes d'électronique sont sous pression pour obtenir des commandes. Avec le même nombre de commandes, les entreprises IDE sont toujours prioritaires. Lorsqu'il y a des commandes, ce sont aussi les commandes "les plus squelettiques", les conditions et les exigences de paiement sont également plus strictes que celles des entreprises d'IDE.

"C'est un désavantage pour les entreprises vietnamiennes", a-t-elle déclaré. "Les entreprises vietnamiennes participent à la chaîne d’approvisionnement avec des commandes précaires et instables. La position des entreprises vietnamiennes dans la chaîne d’approvisionnement est trop faible et trop petite, avec trop peu d’opportunités".

Elle a expliqué que l'industrie électronique vietnamienne comprenait principalement des petites et moyennes entreprises, manquant de main-d'œuvre qualifiée, de capitaux et de technologies de pointe. Ils ont également rencontré de nombreuses difficultés pour accéder aux prêts et aux subventions.

Photo : VNA/CVN

Également lors de l'événement, le directeur général régional adjoint du Conseil d'affaires États-Unis - ASEAN, Vu Tu Thành, a déclaré que même si les entreprises vietnamiennes d'électronique occupaient une position inférieure à celle des entreprises d'IDE, elles avaient toujours la possibilité de fabriquer des produits stratégiques tels que des drones légers (à courte portée) et caméras de sécurité.

Selon Vu Tu Thanh, peu de pays dans le monde sont capables de produire ce produit, à l'exception de la Chine. Le marché mondial des drones à courte portée représente en 2023 plus de 63 milliards d'USD, dont 80% en Chine.

"Nous savons qu'à l'avenir, 80% ne seront pas exportés vers les États-Unis ou d'autres pays qui considèrent qu'il s'agit d'un produit sensible et qui doit être contrôlé. Ce serait une opportunité pour le Vietnam. Les ingénieurs vietnamiens et les entreprises vietnamiennes peuvent entièrement concevoir et fabriquer ce produit. Il existe même des entreprises qui peuvent produire sans dépendre de la chaîne d'approvisionnement chinoise, en répondant pleinement aux normes américaines NDAA, c'est-à-dire la loi américaine sur la défense nationale", a déclaré Vu Tu Thành.

Outre la Chine, seuls les États-Unis, Israël, la Russie, la Turquie et l’Iran peuvent produire des drones.

Quant aux caméras de sécurité intégrées à l'intelligence artificielle (IA), Vu Tu Thành a déclaré que les entreprises électroniques vietnamiennes étaient tout à fait capables de produire et de combler les terrains vacants laissés par la Chine après que plusieurs pays ont refusé d'importer ce produit.

"Ce sont quelques exemples où nous pouvons créer un nouvel espace de croissance", a déclaré Vu Tu Thành.

Le Forum économique d’été 2024 a été organisé par la Commission des affaires économiques du Comité central du Parti en collaboration avec le magazine économique du Vietnam. Ayant pour thème "Élargir l'espace de croissance dans le nouveau contexte", le forum a été l'occasion pour les experts de discuter des questions économiques de milieu d'année et de proposer des recommandations pour l'avenir.

VNA/CVN