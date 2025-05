Promotion de la culture vietnamienne en Russie

Dans le cadre de la Semaine du Vietnam à Saint-Pétersbourg (du 19 au 23 mai), un festival de la langue et de la culture vietnamiennes s'est tenu mercredi 21 mai au Lycée n°488, dans l’arrondissement de Vyborg, en Russie.

Photo : Quang Vinh/VNA/CVN

L'événement, co-organisé par les autorités de Saint-Pétersbourg, l'ambassade du Vietnam en Russie et la Fondation "Tradition et Amitié", a vu la participation du vice-président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Lê Minh Hoan, de l'ambassadeur Dang Minh Khôi et de responsables locaux russes.

La directrice du lycée, Natalia Osennova, a souligné l'engagement de son établissement à promouvoir l'amitié avec le Vietnam, faisant écho aux priorités des dirigeants de la ville. Elle a décrit le festival comme une occasion unique pour les élèves et les habitants de découvrir l'histoire, la culture et la cuisine vietnamiennes.

Le vice-président de l'Assemblée nationale, Lê Minh Hoan, a remercié pour son accueil chaleureux, soulignant la résonance émotionnelle des chansons vietnamiennes familières à l'étranger. Il a qualifié les étudiants de pont d'avenir pour le renforcement des liens entre le Vietnam et la Russie.

L'événement marquait également la célébration de la "Journée d'appréciation de la langue vietnamienne" parmi les Vietnamiens résidant à l'étranger. Selon le directeur de la Fondation, Nguyên Quôc Hung, ce festival représente une nouvelle étape dans les échanges culturels et linguistiques entre les jeunes Vietnamiens et Russes.

La journée s'est conclue par une offrande de fleurs au monument Hô Chi Minh, commémorant le 135e anniversaire de la naissance du dirigeant vietnamien bien-aimé. Le monument se dresse près de l'intersection de la rue Hô Chi Minh et de l'avenue des Lumières, sur une place officiellement baptisée "Place Hô Chi Minh" en mars, symbole de l'amitié durable entre les deux nations.

VNA/CVN