Épidémie de mpox en Ouganda : 40 morts et 5.431 cas confirmés

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Quarante-quatre nouvelles infections ont été enregistrées au cours des 24 dernières heures, a indiqué le ministère dans un rapport sur la situation, notant une gravité accrue chez les patients atteints de mpox admis à l'hôpital.

"Les villes et les communautés de pêcheurs affichent les taux d'atteinte les plus élevés", selon le ministère, citant la ville de Mbarara et Kampala, ainsi que les districts de Buvuma, Kalangala et Nakasongola.

Le rapport indique que les personnes âgées de 25 à 29 ans constituent le groupe démographique le plus touché dans le pays.

Le mois dernier, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a averti que l'Ouganda avait le plus grand nombre de cas de mpox transmis par la communauté au niveau mondial.

L'Ouganda a intensifié la surveillance, la gestion des cas et les efforts de sensibilisation du public pour contenir le virus.

Le mpox est une maladie infectieuse causée par le virus mpox. Il se transmet par contact étroit et présente des symptômes tels que fièvre, gonflement des ganglions lymphatiques, maux de gorge, douleurs musculaires, éruptions cutanées et douleurs dorsales.

APS/VNA/CVN