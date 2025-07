Réunion en Ouganda pour éliminer VIH, hépatite B et syphilis en Afrique

Des chercheurs, des experts de la santé et des décideurs politiques ont entamé, lundi 21 juin, une réunion de trois jours à Kampala, la capitale ougandaise, en vue d'accélérer les efforts d'élimination de la transmission mère-enfant du VIH, de la syphilis et de l'hépatite B en Afrique.

Placé sous le thème "Unifier les actions, transformer l'avenir : atteindre la triple élimination en Afrique d'ici 2030", cet événement a été présenté comme la toute première conférence de haut niveau axée sur la triple élimination de la transmission mère-enfant du VIH, de la syphilis et de l'hépatite B en Afrique.

Le président ougandais Yoweri Museveni, représenté par la vice-présidente Jessica Alupo, a souligné à cette occasion l'importance de l'unité et de l'innovation pour relever les défis sanitaires auxquels est confronté le continent, notamment dans un contexte d'évolution des priorités sanitaires mondiales et de diminution des financements.

"En tant que continent et en tant que communauté globale, nous devons faire preuve d'unité, d'innovation et de détermination pour faire progresser la santé maternelle et infantile et éliminer la transmission mère-enfant du VIH, de la syphilis et de l'hépatite B", a indiqué M. Museveni.

Il a souligné que les épidémies de VIH, de syphilis et d'hépatite B étaient interconnectées et représentaient un important fardeau pour la santé publique, notamment en raison des cas de transmission mère-enfant pendant la grossesse, l'accouchement et l'allaitement.

La ministre ougandaise de la Santé Ruth Aceng a quant à elle déclaré que malgré des progrès en matière de prévention, de soins et de traitement du VIH, des défis majeurs persistaient, notamment dans la lutte contre la syphilis et l'hépatite B.

À la fin de l'année 2024, l'Afrique comptait environ 26,3 millions de personnes vivant avec le VIH, soit 65% du total mondial. Parallèlement, les cas de syphilis sont en augmentation dans le monde entier, avec 8 millions d'adultes infectés, 700.000 cas congénitaux et 230.000 décès par an, a-t-elle ajouté.

