Le PM exhorte le DIFC à aider le Vietnam à développer ses services financiers

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a suggéré que le Centre financier international de Dubaï (DIFC) coopère avec le Vietnam pour développer les services financiers et soutenir le développement du Centre financier de Hô Chi Minh-Ville.

Photo : VNA/CVN

Recevant Arif Amiri, directeur général de l’Autorité du DIFC, à Dubaï le 28 octobre après-midi (heure locale) dans le cadre de sa visite officielle aux Émirats arabes unis (EAU), il a fait l’éloge du DIFC, l’un des principaux centres financiers du monde.

Le chef du gouvernement vietnamien a également exprimé son impression sur le fort développement des EAU, y compris de Dubaï.

Pour sa part, Arif Amiri s’est dit impressionné par les réalisations du Vietnam en matière de développement socio-économique ces derniers temps. Il a suggéré que le Vietnam favorise le développement des services financiers pour créer une base pour le développement du commerce et l’attraction des investissements.

Il a également montré sa volonté de partager les expériences en matière de construction d’un centre financier et de collaborer avec le Vietnam dans le domaine des services financiers.

Le responsable a déclaré qu’il souhaitait se rendre prochainement au Vietnam, notamment à Hô Chi Minh-Ville, pour concrétiser les contenus de coopération proposés par le chef du gouvernement vietnamien.

Le DIFC, devenu une zone franche autonome en 2004, est l’un des centres financiers les plus avancés au monde et constitue la principale plate-forme financière du Moyen-Orient, de l’Afrique et de l’Asie du Sud (MEASA).

Photo : VNA/CVN

Le même jour, le Premier ministre Pham Minh Chinh a visité le Musée du Futur - un nouveau symbole de la ville de Dubaï, avec de nombreux espaces pour aider les visiteurs à imaginer le monde dans les 50 prochaines années.

