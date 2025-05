Opportunités pour renforcer la coopération économique Vietnam - Biélorussie

L’amitié traditionnelle, la coopération multiforme et la mise en œuvre de l’Accord de libre-échange (ALE) entre le Vietnam et l’Union économique eurasiatique, dont la Biélorussie est membre, ont stimulé la coopération bilatérale, notamment dans les domaines économique et commercial. La prochaine visite d’État du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, devra consolider les liens bilatéraux et offrir de nouvelles opportunités aux entreprises des deux pays.

>> Resserrer les relations d'amitié traditionnelles Vietnam - Biélorussie

>> Promouvoir le développement dynamique des relations entre la Biélorussie et le Vietnam

>> Un nouvel élan pour approfondir les relations Vietnam - Biélorussie

Photo : VNA/CVN

Grâce au libre-échange avec l’Union économique eurasiatique, la Biélorussie devient une passerelle pour favoriser l’accès des produits vietnamiens à des marchés comme la Russie ou le Kazakhstan.

Selon les statistiques des Douanes vietnamiennes, le ministère de l'Industrie et du Commerce a indiqué que les échanges commerciaux entre le Vietnam et la Biélorussie avaient atteint près de 60 millions de dollars en 2024. Le Vietnam exporte des produits agricoles, textiles, ordinateurs, tandis qu’il importe des produits laitiers, machines et équipements...

Le vice-Premier ministre biélorusse Anatoly Sivak a souligné le potentiel de coopération dans les domaines des vaccins, produits pharmaceutiques, composants électroniques, nouvelles technologies et cybersécurité. Il a insisté sur l’importance du développement technologique conjoint pour accroître la compétitivité sur le marché mondial.

Lors de la 16e réunion du Comité intergouvernemental Vietnam - Biélorussie pour la coopération économique, commerciale, scientifique et technique, le ministre vietnamien de l’Industrie et du Commerce, Nguyên Hông Diên, a salué la politique orientée vers l’Est de Minsk, attachant de l’importance au rôle et à la position du Vietnam. Il a cependant reconnu que le potentiel reste sous-exploité.

Le ministre a proposé de renforcer la mise en œuvre des accords de haut niveau signés lors de la visite du Premier ministre biélorusse à Hanoï en 2023, d’intensifier les échanges d’informations et de lever les obstacles au commerce. Il a aussi appelé à faciliter l’accès aux marchés pour les produits agricoles, aquatiques et machines, outils et équipements, et encouragé la participation des entreprises aux salons et foires.

Enfin, il a invité la Biélorussie à soutenir les entreprises vietnamiennes et à explorer de nouveaux domaines de coopération, notamment dans les industries de base, les semi-conducteurs, l’intelligence artificielle, le cloud computing, la transition verte et l’économie circulaire...

VNA/CVN