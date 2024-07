Cambodge et Japon conviennent de maintenir leur coopération pour la paix et la prospérité de la région

Le Premier ministre cambodgien Hun Manet et la ministre japonaise des Affaires étrangères Kamikawa Yoko, en visite officielle de deux jours au Cambodge, se sont engagés à poursuivre la coopération bilatérale et multilatérale pour la paix et la prospérité de la région, lors d'une réunion samedi 6 juillet.

Photo : Kyodo/VNA/CVN

Kamikawa Yoko a déclaré que les domaines de collaboration entre le Japon et le Cambodge se sont étendus régulièrement au fil des années. Elle a exprimé son désir de collaborer au renforcement du développement durable du Cambodge et à la cocréation de valeur sociale, en se concentrant sur le développement des ressources humaines et l’utilisation de technologies japonaises.

Pour sa part, Hun Manet a apprécié le soutien de longue date du gouvernement et du peuple japonais au Cambodge, déclarant qu'il souhaitait faire progresser la coopération dans le cadre d'un "partenariat stratégique intégral".

La ministre japonaise des Affaires étrangères a exprimé sa volonté de faire progresser la coopération pour développer le port de Sihanoukville en tant que port central et base logistique de la région. Elle a déclaré que le Japon envisageait de coopérer avec le Cambodge pour attirer les investissements japonais. Elle a informé que le gouvernement japonais avait décidé d'accorder un prêt d'APD de 8 milliards JPY (plus de 97,76 millions USD) pour le projet d'expansion du système de transport et de distribution d'électricité à Phnom Penh afin d'y améliorer l'environnement d'investissement.

Kamikawa Yoko a déclaré que le Japon souhaitait aussi coopérer avec le Cambodge en matière de sécurité de navigation maritime, notamment par le biais d'escales à la base de Ream par la Force maritime d'autodéfense japonaise (JMSDF). Par ailleurs, Hun Manet a salué les progrès de la coopération en matière de sécurité entre le Japon et le Cambodge, et a déclaré que le Cambodge attache de l'importance à la coopération maritime.

