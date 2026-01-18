Open d'Australie : Moutet passe malgré la douleur, Jeanjean éliminée

Corentin Moutet a passé le 18 janvier le premier tour de l'Open d'Australie malgré une douleur à une cuisse, au contraire de Léolia Jeanjean qui a été dominée par Maria Sakkari.

Six Français (3 femmes et 3 hommes) entrent en lice le 18 janvier dès la première journée de l'Open d'Australie.

Après le forfait de dernière minute d'Arthur Cazaux, victime d'une blessure au coude droit qui l'avait déjà contraint à l'abandon à Brisbane il y a deux semaines, il y avait au total 17 Tricolores (4 femmes, 13 hommes) engagés dans le tableau principal de ce premier tournoi du Grand Chelem de l'année.

Ça passe (1) : Moutet

Le 34e mondial a battu, malgré une douleur à la cuisse gauche apparue au troisième set, l'Australien Tristan Schoolkate (97e) 6-4, 7-6 (7/1), 6-3 au terme d'un match d'abord très spectaculaire puis totalement décousu.

Le Français de 26 ans, qui avait atteint le troisième tour à Melbourne l'an passé, affrontera pour tenter d'en faire autant les Américains Sebastian Korda (51e) ou Michael Zheng (174e et issu des qualifications).

"Je suis vraiment désolé, je ne voulais pas me comporter comme ça, mais après deux sets, j'étais vraiment fatigué", a commenté Moutet avant de quitter le court.

"Merci d'avoir respecté ça", a-t-il ajouté à l'adresse du public qui avait profité, dans une belle ambiance, de deux premiers sets très spectaculaires entre deux joueurs très respectueux l'un de l'autre.

Mais alors qu'il menait deux sets à zéro et 2-0 dans le troisième, Moutet, qui s'apprêtait à servir, a soudain laissé paraître des signes de forte douleur à l'arrière de la cuisse gauche.

Il a servi des balles slicées à l'extrême sans pouvoir fléchir les jambes du tout et a tenté ensuite le coup gagnant sur quasiment chaque frappe. Il a ainsi sauvé sa mise en jeu (3-0) mais a demandé un temps mort médical hors du court au changement de côté.

À la reprise, Moutet bénéficiait d'un petit peu plus de mobilité mais était toujours très gêné, en particulier pour servir.

Un temps déstabilisé par ce soudain changement dans le jeu de son adversaire, Schoolkate a fini par en profiter et revenir à 3-3.

Mais contre toute attente, Moutet a de nouveau pris l'ascendant pour se détacher 5-3 et servir pour le gain de la partie. Il s'est offert deux balles de match et a remporté la première sur un service gagnant à la cuillère qui a fini de décontenancer son adversaire.

Léolia Jeanjean, 101e mondiale, a été battue par la Grecque Maria Sakkari (52e) 6-4, 6-2.

Elle a mieux débuté la partie, se détachant 3-0, mais l'ex-No3 mondiale a ensuite pris ses marques et s'est montrée supérieure.

À 4-2 pour son adversaire, la Grecque a enchaîné quatre jeux pour enlever la première manche.

Jeanjean a stoppé l'hémorragie en début de second set, mais Sakkari, bien plus sereine, a de nouveau enchaîné quatre jeux victorieux pour mener 5-2 et servir pour le match.

