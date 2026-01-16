NBA : Denver bat Dallas, qui perd en plus Cooper Flagg, blessé

Denver a battu sans souci une équipe de Dallas en perdition, qui a en plus vu son rookie vedette Cooper Flagg se blesser à une cheville, pendant que Donovan Mitchell a encore réussi un gros match pour Cleveland, mercredi 14 janvier.

Photo : AFP/VNA/CVN

Denver enchaîne, Dallas grimace

Même privés de Nikola Jokic, blessé, les Nuggets n'ont pas tremblé pour surclasser Dallas 118 à 109. Jamal Murray a inscrit 33 points pour Denver, qui reste sur trois victoires consécutives et occupe une belle 2e place dans la Conférence Ouest.

En revanche les Mavericks souffrent, battus sept fois lors de leurs dix derniers matches, et seulement 12e à l'Ouest. Ils ont en plus perdu leur jeune vedette Cooper Flagg, qui s'est tordu une cheville. Le joueur de 19 ans a tenté de continuer à jouer mais a finalement dû quitter ses partenaires avant la pause.

Mitchell porte Cleveland

Donovan Mitchell a porté des Cavaliers assez inconstants contre Philadelphie : Cleveland s'est imposé 133 à 107 avec 35 points, 7 rebonds et 9 passes décisives de Mitchell. Les Cavaliers sont 7e de la Conférence Est. Joel Embiid a lui marqué 20 points pour Philly, qui occupe le 5e rang à l'Est, juste derrière Toronto, vainqueur facile mercredi soir d'Indiana 115-101. Les Pacers ont le plus grand mal à digérer leur échec en finale la saison passée : ils sont derniers à l'Est avec seulement neuf victoires et 32 défaites.

Les Knicks battus

Les New York Knicks, deuxièmes à l'Est mais en perte de vitesse, se sont inclinés face à Sacramento, pourtant guère à la fête depuis le début de saison (avant-derniers à l'Ouest) mais qui redressent la tête avec un troisième succès de rang. DeMar DeRozan a porté les Kings avec 27 points, 6 rebonds et 5 passes. New York n'a guère fait jouer son trio de Français : un peu plus de 5 minutes et 2 points pour Guershon Yabusele, et seulement 2 minutes 34 secondes sans point pour Mohamed Diawara et Pacôme Dadiet.

Sensabaugh sensationnel en sortie de banc

Brice Sensabaugh a inscrit 21 points dans le seul premier quart-temps en sortant du banc pour Utah. Il a réussi 8 paniers sur 9 tirs, dont 3/3 à trois points, le tout en seulement 7 minutes 14 secondes ! C'est tout simplement le meilleur total en un quart-temps pour un joueur sorti du banc depuis que cette statistique a commencé à être relevée, en 1996. Sensabaugh a fini la rencontre avec un total de 43 points, son record, insuffisant cependant pour le Jazz, battu de justesse par Chicago 128 à 126. Les deux équipes restent toutes deux mal classées.

Une victoire pour les Pelicans

New Orleans, dernier de la Conférence Ouest, a enregistré une rare victoire, s'imposant 116-113 contre une équipe de Brooklyn pas beaucoup plus en forme. C'est seulement le deuxième succès des Pelicans sur leurs dix derniers matches.

Enfin, les Clippers sont venus à bout de Washington 119-105, avec notamment 33 points de Kawhi Leonard.

AFP/VNA/CVN



