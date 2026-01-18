Patinage artistique : les Français Cizeron et Fournier Beaudry sacrés champions d'Europe

Guillaume Cizeron et Laurence Fournier Beaudry, partenaires depuis 2025 seulement, aborderont les Jeux olympiques d'hiver de Milan dans trois semaines en tant que champions d'Europe, après leur titre continental obtenu brillamment le 17 janvier à Sheffield (Grande-Bretagne).

Les Français ont subjugué les juges et le public britannique avec un programme puissant et poétique, récompensé de 135,50 points. Ils obtiennent un score cumulé de 222,43 en ajoutant celui de la danse rythmique, qu'ils avaient déjà dominée le 16 janvier sur le tube "Vogue" de Madonna.

Dans leur tenue bleue jouant avec la transparence, ils ont plongé dans l'univers mystérieux et hypnotisant de la bande originale du film "The Whale" sorti en 2022. Contrairement à leur précédente sortie internationale, lors de la finale du Grand Prix en décembre, où Fournier Beaudry s'étaient pris les patins dans sa robe, il n'y a eu aucun faux pas samedi mais une performance majestueuse.

Il s'agit du sixième titre continental pour Cizeron en comptant les cinq remportés précédemment avec son ancienne coéquipière Gabriella Papadakis, avec qui il a été champion olympique en 2022. Laurence Fournier Beaudry remporte elle son premier grand titre international.

Le tandem s'impose avec plus de 12 points d'avance sur le duo italien Charlène Guignard et Marco Fabbri, triples tenants du titre (210,34 pts).

Les Britanniques Lilah Fear et Lewis Gibson, qui patinaient à domicile sur un thème virevoltant rendant hommage à l'Écosse, ont rétrogradé d'un rang après quelques erreurs et terminent troisièmes (209,51 pts).

Champion olympique en 2022 aux côtés de Gabriella Papadakis, Cizeron a fait son retour cette saison avec Laurence Fournier Beaudry comme nouvelle partenaire. Le nouveau couple ne s'entraîne ensemble que depuis un an mais vise tout de même l'or aux JO de Milan-Cortina dans trois semaines (6-22 février).

Un autre couple français a frôlé le podium, mais Geoffrey Brissaud et Evgeniia Lopareva, vice-champions d'Europe en titre, ont terminé quatrièmes à l'issue de leur programme libre inspiré de Björk. Le couple, qui disputera également les JO, a récolté 204,72 points.

