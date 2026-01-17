Tour d'Europe des stades : derby de Manchester, le Real sous pression

Le derby de Manchester en Angleterre et les débuts d'Alvaro Arbeloa en Liga avec un Real Madrid déjà sous pression rythmeront le week-end de football européen, où le Bayern Munich et l'Inter Milan veulent poursuivre leur cavalier seul.

Photo : AFP/VNA/CVN

Angleterre : chaud derby à Manchester

Old Trafford fera-t-il honneur à son surnom, le "théâtre des rêves"? Manchester United espère frapper un grand coup dans son stade historique, samedi 17 janvier (13h30) contre Manchester City, pour la première de son nouvel entraîneur Michael Carrick, nommé mardi 13 janvier.

Cela ressemble toutefois à une montagne à gravir pour des "Red Devils" si fragiles cette saison, septièmes de Premier League à onze longueurs du voisin ennemi, avant le derby.

À l'inverse, Man City (2e, 43 pts) a retrouvé de sa superbe ces dernières semaines, notamment sous la baguette du "magicien" Rayan Cherki, comme l'a décrit l'ancien international Jamie Redknapp.

L'équipe de Pep Guardiola sera en outre motivée par la perspective de revenir, en cas de victoire, à trois points seulement d'Arsenal (49 pts), le leader qui se déplace en fin de journée à Nottingham Forest (18h30).

Photo : AFP/VNA/CVN

Il y aura deux autres derbies à suivre, à Londres cette fois, également samedi 17 janvier (16h00) : Chelsea (8e, 31 pts) contre Brentford (5e, 33 pts), soit deux concurrents pour les places européennes, et Tottenham (14e, 27 pts) contre West Ham (18e, 14 pts), soit deux clubs en fâcheuse posture.

Au même moment, Liverpool (4e, 35 pts) tentera contre l'avant-dernier Burnley de prendre de l'élan, quatre jours avant un déplacement à Marseille en Ligue des champions.

Espagne : Arbeloa déjà sous pression

Pour sa première à la tête du Real Madrid après l'éviction de Xabi Alonso, Alvaro Arbeloa a vécu un match cauchemar mercredi 14 janvier avec une élimination en 8e de finale de Coupe du roi par un mal classé de D2, Albacete (3-2).

Relégués à quatre longueurs du leader barcelonais en championnat, les Madrilènes sont dans l'obligation de victoire face à Levante, avant-dernier de la Liga.

Ils devront sans doute se passer de leur attaquant star Kylian Mbappé, victime d'une blessure au genou gauche il y a deux semaines et qui devrait être préservé en vue de la rencontre de Ligue des champions mardi prochain 20 janvier face à l'AS Monaco, son club formateur.

Les hommes de Hansi Flick se déplacent eux chez la Real Sociedad dimanche 18 janvier (21h00). Onzièmes de Liga, les Basques n'ont remporté que trois rencontres à domicile en championnat cette saison.

Derrière le duo de tête, Villarreal (3e, 41 points) est toujours à la lutte avec l'Atlético de Madrid (4e, 38 points): les premiers ont un choc avec le Bétis Séville, tandis que les Colchoneros reçoivent Alavés (16e).

Italie : les premiers contre les derniers

À l'image du leader l'Inter, en déplacement à Udine (10e), les équipes de tête de la Serie A affrontent des adversaires de la seconde moitié du classement pour la 21e journée.

Photo : AFP/VNA/CVN

L'AC Milan (2e) reçoit Lecce (17e) et le Napoli (3e) Sassuolo (11e). Les Parthénopéens, champions en titre, sont restés dans la course grâce au nul arraché chez les Nerazzurri (2-2) lors de la précédente journée.

Dans le peloton de poursuivants de l'Inter, qui recevra le leader de la phase de poule de Ligue des champions Arsenal mardi 20 janvier, la Juventus est en Sardaigne à Cagliari (16e) et l'AS Rome (5e) se rend au Torino. Attention, la Louve vient de se faire encorner par le Toro (3-2) en 8e de finale de Coppa Italia.

Allemagne : premier test pour le Bayern

Auteur de la meilleure phase aller de l'histoire de la Bundesliga (47 points sur 51 possible, comme en 2013/14 mais avec une différence de buts nettement meilleure), le Bayern passe samedi 17 janvier (18h30) un premier test en 2026 à Leipzig.

Pour l'ouverture de la saison de Bundesliga à la fin août 2025, le Bayern avait corrigé Leipzig 6 à 0 dans son Allianz Arena, prémices d'une première moitié de saison en championnat récitée quasiment à la perfection avec 15 victoires et seulement deux matches nuls.

Photo : AFP/VNA/CVN

Pour lancer la phase retour, les hommes de Vincent Kompany se rendant à Leipzig, qui figure avec 32 points dans le groupe de cinq équipes à la lutte pour la deuxième place et déjà repoussées à plus de 10 unités des Munichois (15 points de retard pour Leipzig, avec toutefois un match en retard).

Hoffenheim (5e, 30 points) et Leverkusen (6e, 29), qui ont également un match en retard, s'affrontent pour un autre choc en haut de tableau.

Deuxième, le Borussia Dortmund (36 pts) peut profiter de ces rencontres directes entre membres du top 6 soit afin de revenir un peu sur le Bayern, soit de faire un trou sur les autres concurrents pour les places de la prochaine Ligue des champions (jusqu'à la 4e place) en cas de victoire contre St. Pauli.

AFP/VNA/CVN