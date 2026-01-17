Rugby : Pau éliminé sur le fil par les Bulls en Champions Cup

Pau, qui rêvait de retrouver les phases finales de la grande Coupe d'Europe 25 ans après, a été éliminé par les Sud-Africains des Bulls (26-24) vendredi soir 16 janvier au stade du Hameau lors de la dernière journée de poule de la Champions Cup.

>> Champions Cup : le Stade toulousain dans de beaux draps

>> Champions Cup : Démonstration d'une UBB de gala face à Northampton

>> Champions Cup : Toulon s'impose dans la douleur face au Munster

Photo : AFP/VNA/CVN

Les Palois ont pourtant eu les armes pour valider le ticket pour les 8es de finale jusque dans l'ultime minute du match qu'ils ont passée près de la ligne des Bulls, sans parvenir à la franchir ou à mettre les Sud-Africains à la faute.

Cinquième de la poule 4, la Section ne rejoindra donc pas Bordeaux-Bègles, l'autre représentant tricolore de ce groupe déjà qualifié qui tentera de finir à la première place dimanche 18 janvier à Bristol.

Dans un passé récent, les Béarnais avaient déjà croisé les autres franchises sud-africaines (Cheetahs, Sharks et Lions) en Challenge Cup, mais jamais les Bulls. Ces derniers, en mauvaise posture ces derniers temps (7 défaites de rang), sont venus avec des arguments pour leur match de la dernière chance, notamment leur banc qui a fait la différence.

La Section, malmenée initialement en mêlée, a usé des pénaltouches et des ballons portés pour mettre à mal leurs adversaires et virer en tête à la pause (21-12) avec trois essais, dont deux du talonneur Youri Delhommel, titularisé in extremis (10e, 40e) et un du massif Jimi Maximin après une belle avancée du jeune Quentin Valentino (33e).

Il le fallait pour répondre au réalisme des Sud-Africains qui avaient parfaitement lancé les hostilités en arrachant un ballon, converti en coin après une grosse passe sautée par Mpilo Gumede (5-0, 4e), puis en reprenant temporairement les devants après un départ surpuissant derrière un maul de Akker van der Merwe (12-7, 30e).

Au retour des vestiaires, les hommes de Sébastien Piqueronies ont poursuivi leur domination sans en profiter réellement au score, n'inscrivant que 3 points sur une pénalité de Thomas Souverbie (24-12, 49e).

Photo : AFP/VNA/CVN

En face, les joueurs de Pretoria se nourrissaient d'un seul contre éclair de 80 m faisant mouche avec Sebastian de Klerk à la passe et le sprinter Cheswill Jooste à la conclusion, pour un rapproché au tableau d'affichage laissant planer le doute (24-19, 58e).

D'autant que physiquement, la Section a baissé d'un ton lors de l'entrée des remplaçants visiteurs. Elle perdait sur carton jaune Thomas Laclayat (71e) pour fautes répétées puis l'avantage au score après l'essai en force de Nizaam Carr (24-26, 73e), celui du bonus offensif, qui éliminait alors les Béarnais.

Au courage, avec une grosse débauche d'énergie, les coéquipiers de Hugo Auradou parvenaient à revenir dans les 22 mètres visiteurs, puis dans les 5 mètres à coup de charges et de +pick and go+. Sans parvenir à percer le verrou et en oubliant de tenter le drop qui aurait pu les sauver.

AFP/VNA/CVN