Ski : l'Italienne Delago s'offre la descente de Tarvisio, Vonn encore sur le podium

L'Italienne Nicol Delago a décroché samedi 17 janvier sa première victoire en Coupe du monde de ski alpin en remportant la descente de Tarvisio (Italie), dont l'Américaine Lindsey Vonn s'est classée 3 e .

>> Ski : Clément Noël remporte le slalom de Madonna, Paco Rassat 3e

>> Ski : le super-G femmes de Zauchensee annulé en raison de la neige et du vent

>> Ski : Mikaela Shiffrin remet les pendules à l'heure à Flachau

Photo : AFP/VNA/CVN

Partie avec le dossard No3, Delago, 30 ans, s'est imposée devant l'Allemande Kira Weidle-Winkelmann, 2e à 20/100e, et Vonn, 3e à 26/100e, sur une piste où la visibilité était changeante à mi-parcours à cause du brouillard.

L'Italienne, dont la soeur cadette Nadia, médaillée de bronze des JO-2022, était 10e après les 40 premières concurrentes, affichait jusqu'à ce samedi 17 janvier pour meilleur résultat sur le circuit mondial trois 2e places (la dernière en 2020 à Zauchensee, en Autriche).

À trois semaines de la descente des JO-2026 de Milan-Cortina, Vonn a confirmé pour sa part qu'à 41 ans, elle en serait la grande favorite.

L'Américaine, revenue à la compétition l'hiver dernier après cinq années d'une retraite qu'elle pensait définitive, a enchaîné un cinquième podium en cinq descentes disputées cet hiver.

Photo : AFP/VNA/CVN

La championne olympique 2010 de descente a commis une grosse erreur de trajectoire dans une courbe, ce qui lui a sans doute coûté la victoire. Tarvisio qui n'avait plus accueilli d'épreuve de Coupe du monde depuis 2011, lui réussit bien: en sept départs, elle y est toujours montée sur le podium.

Vonn a consolidé sa première place au classement de la Coupe du monde de la spécialité qu'elle a déjà remportée huit fois et s'est replacée au classement général (3e, 510 pts), toujours dominée par sa compatriote Mikaela Shiffrin (923 pts) avant le super-G de Tarvisio dimanche.

L'Italienne Sofia Goggia est elle en plein doute dans sa discipline de prédilection : la championne olympique 2018 et vice-championne olympique 2022 de descente n'a jamais été dans le coup et a terminé à 1 sec 35/100e de sa compatriote (11e).

La meilleure Française, Romane Miradoli, plus à l'aise en super-G, était 17e au classement provisoire, à 2 sec 03/100e du chrono de référence.

AFP/VNA/CVN