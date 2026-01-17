Dakar-2026 : victoire de l'Argentin Luciano Benavides en motos

L'Argentin Luciano Benavides (KTM) a remporté le rallye moto Dakar 2026 à l'issue d'une 13 e et dernière étape à suspense autour de Yanbu, en Arabie saoudite, enlevée par l'Espagnol Edgar Canet (KTM).

>> Dakar-2026 moto : Benavides remporte la 7e étape, Sanders garde la tête du général

>> Dakar-2026 : la 10e étape sourit aux Français

>> Dakar-2026 auto : triplé Ford lors de la 11e étape, Loeb monte sur le podium du général

Photo : AFP/VNA/CVN

Benavides, deuxième de l'étape, s'est imposé à 30 ans pour la première fois sur le Dakar avec seulement deux secondes d'avance au général sur l'Américain Ricky Brabec (Honda), qui rate un troisième titre après ceux de 2020 et 2024 pour une erreur de navigation.

L'Espagnol Tosha Schareina (Honda) a pris la troisième place de l'étape et du général.

À son arrivée, le plus jeune des frères Benavides - son aîné Kevin a été couronné en 2021 et 2023 - a fait vrombir sa machine avant d'être félicité par son équipe technique.

Au contraire de l'équipe Honda, restée silencieuse à l'arrivée autour de Brabec, qui s'est longtemps pris la tête dans les mains. L'Américain avait pratiquement course gagnée avant la dernière étape qui comptait 105 km de parcours chronométré.

Le Français Adrien van Beveren (Honda), cinquième de la dernière étape et qui termine sixième du général, a expliqué au micro de L'Equipe avoir fait la même erreur que Brabec en prenant le mauvais chemin, mais s'être aperçu assez vite de sa bévue, contrairement à l'Américain.

Selon l'organisation, Brabec a fait une erreur au 98e kilomètre de la spéciale, à sept kilomètres de l'arrivée. Luciano Benavides en a profité pour passer devant dans le sprint final et s'imposer avec le plus petit écart de l'histoire du Dakar. Celui-ci était détenu depuis 2023 par son frère Kevin, qui l'avait emporté avec 45 secondes sur Toby Price.

"J'ai rêvé de ce moment toute ma vie," a réagi le vainqueur sur le podium. "Même hier, ça paraissait impossible mais j'avait toujours le sentiment que ça pouvait se passer, et aujourd'hui Ricky a pris la mauvaise piste et j'ai pris la bonne".

Benavides, qui a gagné trois étapes (5e, 7e et 8e), était considéré comme un outsider avant cette 48e édition du mythique rallye-raid.

AFP/VNA/CVN