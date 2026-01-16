Dakar-2026 auto : triplé Ford lors de la 11e étape, Loeb monte sur le podium du général

Ford a réalisé un triplé jeudi 15 janvier lors de la 11 e étape du Dakar-2026, en Arabie saoudite, avec le Suédois Mattias Ekström au volant de sa Ford Raptor devançant le champion français d'endurance Romain Dumas pilotant le même bolide sur les dunes et les cailloux, suivi par le vétéran espagnol Carlos Sainz.

Photo : AFP/VNA/CVN

Au terme de l'avant-dernière étape, entre Bisha et Al-Henakiyah, le quintuple vainqueur du mythique rallye-raid, le Qatari Nasser Al Attiyah en Dacia Sandriders, garde les commandes du classement général provisoire, devant l'Espagnol Nani Roma, lui aussi en Ford Raptor. Le nonuple champion du monde des rallyes Sébastien Loeb hisse sa Dacia à la troisième place.

Autre prétendant à la victoire finale, le Sud-Africain Henk Lategan sur sa Toyota Hilux de l'équipe Gazoo Racing avait passé deux mauvaises journées mardi 13 janvier et mercredi 14 janvier en cassant sa direction assistée, tombant en panne d'essence et faisant une grosse erreur de navigation. Jeudi 15 janvier lui a été fatal puisqu'il a cassé le roulement de sa roue arrière gauche, l'obligeant à plus d'1 heure 40 d'arrêt pour réparer, selon un communiqué de l'organisation ASO.

Il n'a plus aucune chance pour le podium final.

Sur les 346 kilomètres de secteur chronométré, c'est Ekström de Ford Racing qui s'est montré le plus rapide en 2 h 47 min et 22 sec, Dumas, sur la même Raptor d'une autre écurie, se plaçant second (à 1 min 22 sec) pour son meilleur résultat au Dakar.

Sainz, au volant lui aussi d'une Raptor de Ford Racing terminant à seulement 2 min 26 sec.

Au classement général provisoire, Al Attiyah garde les commandes qu'il avait reprises mercredi 14 janvier. Il est suivi par Roma, à 8 min 40 sec, et Loeb troisième, 10 min encore derrière.

Le Français pourrait bien offrir un doublé à Dacia à l'arrivée finale samedi 17 janvier à Yanbu.

"On a fait vraiment une belle spéciale aujourd'hui", s'est-il réjoui au micro du diffuseur du Dakar, la chaîne L'Equipe, mais, a-t-il prévenu, "Nani (Roma) était aussi sur un gros rythme et ce sera difficile de lui reprendre du temps".

