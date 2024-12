Incendie à Malibu près de Los Angeles, des milliers d'évacués

>> Donald Trump en Californie "aux côtés des pompiers"

>> À Paradise, ville dévastée par le feu, Trump exprime sa "tristesse"

>> Après plus de deux semaines, l'incendie de Californie entièrement maîtrisé

Photo : AFP/VNA/CVN

Le feu s'est déclaré lundi soir et, aidé par le vent et une végétation très sèche, ne cesse de progresser dans cette ville côtière de Californie, dans l'Ouest des États-Unis, où il a déjà parcouru plus de 1.000 hectares, selon l'agence étatique Cal Fire.

Toutes les écoles de Malibu, ville huppée située au bord du Pacifique, "sont fermées aujourd'hui, le 10 décembre, jusqu'à nouvel ordre", ont fait savoir les autorités sur le compte X de la ville, appelant les "résidents et visiteurs à rester éloignés de la zone tant que le feu continue à poser une menace importante".

Selon le shérif du comté de Los Angeles, Robert Luna, 18.000 personnes et plus de 8.000 propriétés sont dans la zone touchée par l'incendie, nommé Franklin. Les hommes du shérif ont fait lundi soir 9 décembre du "porte-à-porte" pour faire évacuer les habitants.

Photo : AFP/VNA/CVN

"Nous étions complètement cernés" par le feu, a déclaré un résident à la chaîne de télévision locale KTLA.

"C'était vers 23h00. Nous avons entendu des gens crier, j'ai été dehors et le ciel était rouge vif. En 45 minutes, le feu atteignait le bas de la colline et une heure plus tard, nous étions encerclés par les flammes : d'un côté, les maisons brulaient, de l'autre, la crête brulait. Et tout autour de nous, la montagne. La situation a commencé à devenir effrayante", explique ce même résident.

L'université Pepperdine a annoncé sur X avoir suspendu tous ses cours et examens mardi. Des vidéos diffusées montrent des volutes de fumée et des flammes devant une bibliothèque où se sont réfugiés des étudiants portant des masques de protection.

Photo : AFP/VNA/CVN

De nombreuses célébrités d'Hollywood résident sur ce littoral, l'une des zones les plus prisées de la Californie.

Une grande partie du sud de l'État est placée en alerte rouge par le service météorologique américain (NWS), les rafales de vent et le faible taux d'humidité augmentant les risques d'incendies.

Après deux hivers pluvieux qui lui ont offert un relatif répit, la Californie connaît cette année une saison des feux très active. Cet été, le "Golden State" a souffert de plusieurs vagues de chaleur, marques du réchauffement climatique. En juillet-août, l'Etat avait subi le quatrième incendie le plus vaste de son histoire.

AFP/VNA/CVN