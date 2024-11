Espagne : dix morts et deux blessés graves dans l’incendie d’une maison de retraite

Dix personnes sont décédées et deux autres ont été blessées vendredi 15 novembre dans l'incendie d'une résidence pour personnes âgées et patients souffrant de troubles mentaux dans le Nord-Est de l'Espagne, qui pourrait avoir été provoqué par une cigarette mal éteinte.

Photo : AFP/VNA/CVN

Le feu s'est déclaré vers 05h00 du matin (04h00 GMT) dans la maison de retraite Jardines de Villafranca, à Villafranca de Ebro, un village de 840 habitants situé près de Saragosse, capitale de la région d'Aragon, selon les autorités.

Au total, 71 personnes se trouvaient dans la résidence lorsque l'incendie s'est déclenché, et non 82 comme initialement annoncé. Parmi elles, dix ont péri et deux ont été hospitalisées "dans un état critique", selon le ministre de la Politique territoriale Ángel Víctor Torres.

D'après la maire de Villafranca de Ebro, Volga Ramirez, l'incendie aurait démarré dans une chambre. "Nous avons sorti tous ceux qui étaient en vie avant l'arrivée des pompiers, il ne restait que les morts", a raconté l'édile, venue prêter main forte avec son mari pour les évacuations.

Selon les premiers éléments de l'enquête, l'incendie serait parti d'un matelas. "Il a probablement été provoqué par quelqu'un qui a fumé dans sa chambre", a expliqué la responsable de l'association gérant cette résidence, Paquita Morata.

"Prises dans la fumée"

"Je ne peux pas encore dire quelle est la cause de la mort de chacune des 10 victimes, car cela fait l'objet d'une enquête", a assuré de son côté le délégué du gouvernement en Aragon, Fernando Beltrán, interrogé par des journalistes sur les lieux du sinistre.

"Mais dans un phénomène de cette nature, la majeure partie des décès est généralement due à l'inhalation de fumée", a-t-il ajouté, précisant que la résidence accueillait des personnes souffrant "d'une mobilité réduite ou d'une pathologie".

Lorsque l'incendie a débuté, les victimes "étaient dans leur lit, incapables de bouger. Elles ont été prises dans la fumée", a confirmé Eduardo Sanchez, chef des pompiers de Saragosse, précisant que le secteur où le feu s'était déclenché disposait d'une porte coupe-feu.

Photo : AP/VNA/CVN

Grâce cette porte, "la moitié du bâtiment était à l'abri", a-t-il ajouté.

Dans un message sur X, le président de la région, Jorge Azcón, s'est dit "choqué" par ce "tragique incendie". "Mes condoléances les plus sincères aux familles des défunts", a écrit le dirigeant conservateur, annonçant une journée de deuil samedi 16 novembre.

"Toute mon affection aux familles et aux collègues des personnes décédées", a réagi de son côté le Premier ministre socialiste Pedro Sánchez. "J'espère que les personnes dans un état grave se rétabliront le plus rapidement possible".

Seuls deux salariés présents

La résidence Jardines de Villafranca, un bâtiment en brique d'un étage, a été inaugurée en 2008, selon son site Internet. Depuis quelques années, cette maison de retraite s'était également spécialisée dans l'accueil de personnes souffrant de problèmes de santé mentale.

Cette résidence accueille "des personnes de tous horizons", a précisé la maire de Villafranca de Ebro. "Il ne s'agit pas seulement de personnes âgées, il y a des jeunes qui ont des problèmes mentaux", certains âgés "de 25 ans", a-t-elle précisé.

Selon l'édile, seuls deux salariés se trouvaient dans l'établissement au moment du sinistre. "Il y avait tout le personnel censé être de service la nuit", a assuré de son côté la responsable de la résidence, assurant que les règles de sécurité avaient été respectées.

Interrogé par la télévision publique TVE, Ángel Víctor Torres a refusé de se prononcer sur d'éventuelles failles en attendant les résultats de l'enquête. Ce qui est sûr, c'est qu'"il ne peut y avoir de réductions" budgétaires "lorsqu'il s'agit de personnes âgées", a-t-il estimé.

Plusieurs incendies tragiques ont déjà eu lieu ces dernières années dans des maisons de retraite espagnoles, dont l'un à quelques kilomètres de Villafranca de Ebro, en 2015, qui avait fait huit décès.

En janvier 2022, neuf personnes ont également trouvé la mort dans une résidence médicalisée près de Valence (Sud). Et en février dernier, trois personnes sont mortes dans l'incendie d'une maison de retraite à Madrid.

AFP/VNA/CVN