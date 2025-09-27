République centrafricaine : 65,3% de la population vivent dans l'extrême pauvreté

La pauvreté demeure un défi majeur en République centrafricaine (RCA), où environ 65,3% de la population vit dans l'extrême pauvreté en 2024, indique un rapport publié vendredi 26 septembre par la Banque mondiale.

>> Une mission de l'ONU en Centrafrique pour évaluer les besoins électoraux

>> Le président centrafricain appelle à l'unité nationale

>> République centrafricaine : deux cas confirmés de Mpox recensés dans le Sud-Ouest

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Le rapport des Cahiers économiques 2025 pour la RCA souligne une forte disparité entre les zones urbaines et rurales. Le taux de pauvreté à Bangui, la capitale, est nettement inférieur à celui des autres régions du pays.

Selon l'institution financière internationale, plus de la moitié des Centrafricains vivent sous le seuil de pauvreté en termes alimentaires, ce qui signifie qu'ils ne disposent pas de ressources suffisantes pour se nourrir convenablement, même en consacrant la totalité de leur budget au secteur alimentaire.

Le rapport prévoit une accélération progressive de la croissance économique du pays, avec un taux estimé à 2,8% d'ici 2027, portée par des progrès dans les secteurs de l'approvisionnement en énergie, de l'agro-industrie, ainsi que des services publics et privés essentiels.

Pour lutter contre la pauvreté, la Banque mondiale mise notamment sur des réformes dans le secteur énergétique, incluant la résolution des problèmes d'approvisionnement en carburant, ainsi que l'amélioration de la production et de la distribution électrique, en parallèle au développement de l'agro-industrie.

Xinhua/VNA/CVN