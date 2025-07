Le président Luong Cuong rend hommage aux invalides de guerre à Ninh Binh

Le président de la République, Luong Cuong, accompagné d’une délégation du Comité central, a rendu visite et offert des cadeaux aux invalides de guerre hébergés au Centre de soins aux invalides de guerre de Duy Tiên, province de Ninh Bình, à l’occasion du 78 e anniversaire de la Journée des invalides et des morts pour la Patrie (27 juillet 1947 - 27 juillet 2025).

Créé en juin 1957, le Centre de soins aux invalides de guerre de Duy Tiên est l’un des premiers établissements du pays dédiés à l’accueil, la prise en charge, le traitement, la rééducation fonctionnelle et l’application des politiques en faveur des invalides de guerre et des grands blessés atteints d’une incapacité de travail supérieure ou égale à 81%.

Photo : VNA/CVN

Actuellement, le Centre prend en charge 52 invalides et grands blessés, ainsi qu’un proche d’un mort pour la Patrie, originaires de neuf villes et provinces à travers le pays. La majorité des pensionnaires ont plus de 70 ans, le plus âgé ayant 93 ans.

Au nom des dirigeants du Parti et de l’État, le président Luong Cuong a adressé ses salutations chaleureuses et ses sentiments les plus respectueux aux vétérans révolutionnaires, aux Mères héroïques du Vietnam, aux Héros des forces armées populaires, aux invalides, aux blessés de guerre, aux personnes ayant rendu des services méritoires à la Patrie, aux familles de martyrs à travers le pays, ainsi qu’aux cadres actuellement soignés au Centre.

Le président a hautement apprécié les résultats obtenus par le Centre de Duy Tiên ces dernières années, qui s’est affirmé comme un foyer empreint de solidarité, où les blessés de guerre reçoivent des soins attentifs tant sur le plan physique que moral. Il a également exprimé sa reconnaissance envers les autorités locales - auparavant les provinces de Ninh Binh, Nam Dinh et Hà Nam, aujourd’hui réunies sous le nom de province de Ninh Bình - pour leur gestion rigoureuse et leurs initiatives efficaces dans la mise en œuvre des politiques de reconnaissance envers les personnes méritantes et leurs familles.

Pour poursuivre l’amélioration des conditions de vie des personnes ayant rendu des services à la Patrie, le président a exhorté les ministères, les secteurs et les collectivités locales, en particulier le ministère de l’Intérieur et la province de Ninh Bình, à appliquer rigoureusement les Résolutions et directives du Parti concernant cé personnes. Il a souligné que l’attention portée aux bénéficiaires de ces politiques doit être considérée comme une mission régulière, durable et partagée par l’ensemble du système politique et de la société.

Photo : VNA/CVN

Le président a également demandé une révision globale des politiques existantes en faveur des personnes méritantes et des familles de martyrs, ainsi que la proposition de mesures adaptées aux réalités du pays pour lever les obstacles rencontrés. Il a exprimé le souhait que les invalides et blessés de guerre continuent de prendre soin de leur santé et demeurent des exemples de courage et de sacrifice pour les jeunes générations.

Le chef de l’État a affirmé que le Parti, l’État et le peuple vietnamiens garderont à jamais en mémoire les contributions héroïques des morts pour la Patrie, invalides, blessés de guerre et personnes méritantes envers la Révolution. Dans les temps à venir, le Parti et l’État continueront de perfectionner les politiques et la législation relatives aux personnes méritantes, tout en mobilisant l’ensemble des ressources sociales afin de mieux répondre à leurs besoins, de manière plus humaine et plus attentive.

À cette occasion, le président Luong Cuong, accompagné des représentants des ministères, organes centraux et autorités de la province de Ninh Bình, a rendu visite et offert des cadeaux aux blessés de guerre ainsi qu’au personnel du Centre de soins aux invalides de guerre de Duy Tiên.

VNA/CVN