Quatre espèces d’oiseaux rares vues au Parc national de Phong Nha - Ke Bang

Des scientifiques ont recensé quatre espèces d’oiseaux jusqu’alors inconnues dans la province de Quang Tri, dont plusieurs présentent une valeur importante pour la conservation, selon le conseil de gestion du Parc national de Phong Nha - Ke Bang.

>> Des dizaines d’animaux rares vus au Parc national de Phong Nha-Ke Bàng

>> Neuf nouvelles espèces d’oiseaux découvertes dans la réserve naturelle de Dakrông

Photo : VQGCC/CVN

Le conseil de gestion a annoncé mercredi 4 mars que, dans le cadre d’un projet scientifique et technologique provincial de recensement des espèces d’oiseaux sauvages dans le parc et les zones ornithologiques clés de l’ancienne province de Quang Binh (désormais intégrée à Quang Tri), les chercheurs ont identifié quatre espèces non répertoriées auparavant dans les données aviaires locales.

Parmi elles, le Héron des récifs du Pacifique (Egretta sacra) a été observé dans la région de Vung Chùa - Dao Yên, fréquentant les rivages rocheux côtiers et la zone intertidale. Ce chasseur solitaire et territorial, au comportement discret, est une espèce dimorphique, c’est-à-dire qu’elle se présente sous deux aspects différents, une forme claire et une forme sombre.

La Prinia inornata (Prinia inornata) a été découverte dans les zones humides intérieures autour de la lagune de Hac Hai, ainsi que dans les prairies et les zones arbustives de Dông Châu - Khe Nuoc Trong.

Par ailleurs, la Mésange à dos vert (Parus monticolus) a été observée dans les forêts sempervirentes de basse altitude du Parc national de Phong Nha - Ke Bang.

L’équipe a également recensé le Fuligule nyroca (Aythya nyroca) dans l’écosystème des zones humides intérieures de la lagune de Hac Hai. Cette espèce revêt la plus grande importance en matière de conservation parmi les nouvelles espèces recensées et est actuellement classée comme quasi menacée à l’échelle mondiale, ainsi que comme quasi en danger dans le Livre rouge du Vietnam.

Selon le conseil de gestion, l’ajout de ces quatre espèces contribue à actualiser les données sur la biodiversité et fournit une base scientifique essentielle pour la gestion, la conservation et le suivi à long terme des populations d’oiseaux de la région.

Le site compte un grand nombre d’espèces de faune et de flore, plus de 568 espèces de vertébrés ayant été répertoriés, dont 113 espèces de mammifères, 81 de reptiles et d’amphibiens, 302 d’oiseaux et 72 de poissons. Ce niveau impressionnant de biodiversité et de richesse d’espèces inclut un certain nombre d’espèces endémiques ainsi que d’espèces menacées, y compris : le tigre, l’ours noir d’Asie, l’éléphant d’Asie, le muntjac géant, le chien sauvage d’Asie, le gaus, et le saola.

VNA/CVN