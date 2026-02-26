Le sanctuaire de My Son révèle une biodiversité riche après trois mois de surveillance

Après près de trois mois d’utilisation de pièges photographiques pour l’étude de la biodiversité, le comité de gestion du sanctuaire de My Son, site inscrit au patrimoine culturel mondial de l’UNESCO et situé dans la ville de Dà Nang, a enregistré des résultats préliminaires encourageants, a déclaré le 25 février le directeur du comité, Nguyên Công Khiêt.

Grâce à l’utilisation d’un logiciel de surveillance intelligent, de systèmes de géolocalisation et de pièges photographiques installés dans des habitats forestiers représentatifs - notamment le long des corridors de déplacement tels que les sentiers, les cours d’eau et les zones peu anthropisées - l’étude a permis de recenser 27 espèces sauvages, dont huit espèces de mammifères et 19 espèces d’oiseaux et animaux terrestres.

Parmi les espèces notables figurent la civette palmiste asiatique et la brève à dos bleu, ainsi que plusieurs espèces inscrites sur la Liste rouge des espèces menacées, telles que le loris lent et le pangolin.

Les mammifères ont été principalement détectés grâce aux pièges photographiques. Il s'agit d'herbivores, d'omnivores et de carnivores de taille moyenne. L’observation du macaque à queue de cochon (Macaca leonina), classé comme vulnérable (VU) sur la Liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), revêt une importance particulière, a souligné Nguyên Công Khiêt.

La présence de jeunes individus suggère que la forêt de My Son ne sert pas uniquement de zone d’alimentation, mais constitue également un habitat de reproduction capable de maintenir des populations stables. Cela témoigne de la valeur de conservation de cette zone et de sa fonction écologique essentielle pour les primates, a-t-il ajouté.

Le site du patrimoine mondial de My Son est situé dans une vallée encaissée, entourée de chaînes de montagnes de basse et moyenne altitude, formant un espace naturel continu, relativement isolé des zones environnantes et empreint d’une forte signification spirituelle. Cette configuration topographique a joué le rôle de "bouclier naturel", protégeant le complexe de temples des influences extérieures tout au long de son histoire, tout en créant des conditions favorables à la formation, au maintien et au développement d’écosystèmes forestiers typiques des zones montagneuses de moyenne altitude de Dà Nang.

Autour de la zone centrale, la forêt de protection du paysage fait office de zone tampon écologique, contribuant à atténuer les impacts extérieurs, à maintenir la continuité du paysage et à soutenir la conservation à long terme des valeurs universelles exceptionnelles du site, conformément aux recommandations de l'UNESCO, a noté Nguyên Công Khiêt.

