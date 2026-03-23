Nouvelles attaques de colons israéliens contre plusieurs villages en Cisjordanie

Des Palestiniens ont déclaré dimanche 22 mars que des colons israéliens avaient incendié des bâtiments et des voitures lors d'attaques contre plusieurs villages en Cisjordanie occupée, faisant au moins 13 blessés, l'armée israélienne condamnant "toute forme de violence" face à ces actes.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Des journalistes de l'AFP ont vu les restes calcinés d'une maison et de plusieurs véhicules dans le village de Fandaqumiya, au sud-ouest de Jénine. Dans un second village, Jalud, également dans le Nord du territoire, un centre médical a été incendié et des graffitis en hébreu ont été inscrits sur la mosquée.

Hassan Al-Zoubi, dont la maison à Fandaqumiya a été détruite, a raconté à l'AFP qu'environ 200 assaillants étaient venus de la colonie voisine de Homesh. "Ils ont incendié la maison sous nos yeux en utilisant des cocktails Molotov, en les lançant par les fenêtres."

Citant le Croissant-Rouge palestinien, l'agence palestinienne Wafa a fait état d'au moins trois blessés et de véhicules incendiés au cours de la nuit dans des raids de colons sur les villages de Jaloud et Qaryout, dans la région de Naplouse.

Dans un communiqué publié dimanche 22 mars, l'armée israélienne a confirmé ces attaques. "Les forces de sécurité condamnent toute forme de violence et continueront d'agir pour maintenir la sécurité des résidents et l'ordre public dans la région", a-t-elle écrit.

Tard samedi 21 mars, des forces de l'armée et de la police des frontières "ont été dépêchées dans plusieurs villages palestiniens de la région de Judée-Samarie (Cisjordanie) après des signalements faisant état de civils israéliens provoquant des incendies criminels sur des bâtiments et des biens, ainsi que de troubles dans la zone", a-t-elle affirmé.

Selon un communiqué de la police israélienne samedi soir 21 mars, "un véhicule palestinien a percuté un véhicule israélien, entraînant la mort de l'un des passagers" durant l'après-midi.

Une enquête est en cours pour déterminer s'il s'agit d'un accident ou d'un attentat. Mais l'incident a provoqué les représailles de colons israéliens.

Cris et incendies

Des images diffusées sur les réseaux sociaux, relayées par les médias israéliens, ont montré des dizaines de colons prenant d'assaut, de nuit, des rues de villages palestiniens, criant et incendiant des voitures.

Photo : AFP/VNA/CVN

À l'heure où le monde le monde a les yeux rivés sur le conflit au Moyen-Orient, déclenchée fin février par une offensive israélo-américaine contre l'Iran, les derniers chiffres témoignent d'une multiplication des attaques menées par des colons israéliens dans le territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967.

D'après les autorités palestiniennes, six Palestiniens ont été tués depuis le 2 mars par des tirs de colons en Cisjordanie.

Dimanche soir 22 mars, le Croissant-Rouge a dit avoir pris en charge dix blessés, principalement victimes d'"agressions physiques", dans la localité de Deir al-Hatab, près de Naplouse, après une "attaque de colons". Wafa a indiqué que ces colons avaient "incendié plusieurs maisons et véhicules".

Des responsables israéliens, notamment le chef d'état-major de l'armée Eyal Zamir, se sont publiquement inquiétés de cette montée des violences de la part de colons en Cisjordanie.

Hormis Jérusalem-Est, annexée par Israël, plus de 500.000 Israéliens vivent en Cisjordanie parmi environ trois millions de Palestiniens, dans des colonies que les Nations unies jugent illégales au regard du droit international.

AFP/VNA/CVN