Attentats de Bruxelles : la Belgique unie dans le recueillement, dix ans après

La Belgique commémore dimanche 22 mars les dix ans des attentats jihadistes de mars 2016 à Bruxelles, un traumatisme encore palpable dans le pays, dont les autorités assurent avoir tiré les enseignements en musclant le renseignement et la lutte antiterroriste.

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Photo : AFP/VNA/CVN

En présence du Premier ministre Bart De Wever et du couple royal Philippe et Mathilde, les cérémonies ont démarré peu avant 08h00 (07h00 GMT) à l'aéroport de Bruxelles-Zaventem avec des témoignages bouleversants. Elles se poursuivront à la station de métro Maelbeek, l'autre cible des assaillants en plein quartier des institutions de l'UE.

"Dire que vivre cette vie est facile serait un mensonge. Tous les jours, je me réveille avec les souvenirs de cette horreur. Je regarde mon corps. Mon corps qui a été brûlé, meurtri et déchiré", a raconté Béatrice de Lavalette, qui a perdu ses jambes à l'aéroport.

Mais "j'ai choisi de vivre, de me battre", a souligné celle qui est devenue athlète paralympique d'équitation.

Ces attentats-suicides revendiqués par l'organisation Etat islamique (EI) avaient fait 32 morts et plus de 300 blessés le 22 mars 2016, quatre jours après l'arrestation de Salah Abdeslam dans la capitale belge.

La même cellule jihadiste, sous l'autorité de cadres de l'EI, avait déjà attaqué Paris et sa proche banlieue le 13 novembre 2015 (130 morts). L'interpellation d'Abdeslam a précipité les projets de nouvelles attaques.

Photo : AFP/VNA/CVN

Dimanche matin 22 mars, les commémorations se tiennent à l'horaire précis où trois assaillants ont déclenché leurs explosifs il y a dix ans -- deux dans un hall d'aéroport et un autre dans un métro également bondé --, des attentats les plus meurtriers de l'histoire du pays.

L'hommage national connaîtra son point d'orgue devant un monument érigé en mémoire des victimes d'attentats dans le quartier européen, avec une série de discours et de témoignages, une cérémonie à laquelle plusieurs centaines de personnes devraient assister.

AFP/VNA/CVN