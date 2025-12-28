icon search
Israël mène une opération militaire à Qabatiya, en Cisjordanie

Dans le Nord de la Cisjordanie, les troupes israéliennes ont maintenu un siège strict sur la ville de Qabatiya pour le deuxième jour.

Le maire de Qabatiya, Ahmed Zakarneh a déclaré que les forces israéliennes avaient fermé les accès, imposé un couvre-feu, endommagé les infrastructures et perquisitionné des maisons.

Des véhicules militaires et des soldats israéliens au cours d'une opération militaire dans une rue de la ville de Qabatiya, au sud de Jénine, en Cisjordanie, le 27 décembre 2025.
Des soldats israéliens au cours d'une opération militaire dans une rue de la ville de Qabatiya, au sud de Jénine, en Cisjordanie, le 27 décembre 2025.

Texte et photos : Xinhua/VNA/CVN

#Israël #opération militaire #Qabatiya #Cisjordanie

