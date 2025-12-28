Israël mène une opération militaire à Qabatiya, en Cisjordanie

>> 14 pays condamnent l'approbation de la création de nouvelles colonies israéliennes en Cisjordanie
Le maire de Qabatiya, Ahmed Zakarneh a déclaré que les forces israéliennes avaient fermé les accès, imposé un couvre-feu, endommagé les infrastructures et perquisitionné des maisons.
|Des véhicules militaires et des soldats israéliens au cours d'une opération militaire dans une rue de la ville de Qabatiya, au sud de Jénine, en Cisjordanie, le 27 décembre 2025.
|Des soldats israéliens au cours d'une opération militaire dans une rue de la ville de Qabatiya, au sud de Jénine, en Cisjordanie, le 27 décembre 2025.
Texte et photos : Xinhua/VNA/CVN