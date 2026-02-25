Nouvel essor du tourisme à l’Est de Hô Chi Minh-Ville

L’achèvement de grands projets d’infrastructures, l’apparition de nouveaux produits touristiques et l’amélioration de la connectivité des transports constituent de puissants leviers pour dynamiser le tourisme dans la zone orientale de Hô Chi Minh-Ville.

>> Le Parc national de Phong Nha - Ke Bàng à nouveau candidat au patrimoine mondial

>> Le Sud du Vietnam enregistre des recettes exceptionnelles à l’occasion du Nouvel An lunaire

>> Transformation numérique : un levier pour un écosystème touristique intelligent

Durant les congés du Nouvel An lunaire (Têt), plus de 213.000 visiteurs se sont rendus dans le seul quartier de Vung Tau pour se détendre, se baigner, séjourner et effectuer des pèlerinages. Ce chiffre, relevé pour un seul quartier, est presque équivalent au nombre total de visiteurs enregistrés dans l’ensemble de l’ancienne ville de Vung Tau durant la même période de l’année dernière.

Photo : SGGP/CVN

Cette évolution positive est attribuée aux investissements soutenus dans les infrastructures, à l’enrichissement des produits et services touristiques ainsi qu’à l’amélioration de l’expérience proposée aux visiteurs. Le projet de réaménagement du boulevard côtier de Thuy Van, représentant un investissement de plus de 1.000 milliards de dongs, a été achevé avec plusieurs ouvrages emblématiques, tels qu’une place publique, la tour Tam Thang, une statue de baleine et une rue gastronomique.

Dans le quartier de Rach Dua, des milliers de touristes ont afflué vers le parc aquatique Sun World Vung Tau – Aqua Adventure, d’une superficie de 15 hectares, investi par Sun Group et doté de technologies parmi les plus modernes d’Asie, marquant un nouveau pôle d’attraction touristique pour la zone côtière orientale.

Les infrastructures de transport constituent également un facteur clé. L’autoroute Bien Hoa – Vung Tau, longue de près de 54 km et dotée d’un investissement total de plus de 17.800 milliards de dongs, permettra de raccourcir le temps de trajet depuis Dong Nai et le centre de Hô Chi Minh-Ville vers la zone côtière de Vung Tau, tout en désengorgeant la route nationale 51.

Parallèlement, la route côtière DT994 Vung Tau – Lam Dong, en cours d’élargissement et de modernisation, forme un corridor touristique continu reliant plusieurs stations balnéaires majeures de l’Est de Hô Chi Minh-Ville.

À plus long terme, le projet de route et de pont transmarins reliant Can Gio à Vung Tau, dont le lancement est prévu en 2026, devrait réduire le temps de trajet depuis le centre de Hô Chi Minh-Ville à un peu plus d’une heure.

Grâce à des infrastructures de plus en plus complètes et à une offre touristique diversifiée, l’Est de Hô Chi Minh-Ville s’affirme comme un pôle de croissance majeur du tourisme de la mégapole du Sud.

VNA/CVN