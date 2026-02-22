Khanh Hoà et An Giang accueillent des millions de touristes à l'occasion du Têt

Durant les congés du Têt du Cheval 2026, les provinces de Khanh Hoà et d’An Giang ont connu un essor touristique remarquable, accueillant des millions de visiteurs nationaux et internationaux et générant des recettes de plusieurs milliers de milliards de dôngs.

>> Têt traditionnel : Vietnam Airlines prévoit d’opérer plus de 1.300 vols nocturnes

>> Le tourisme de Khanh Hoa dans un nouvel espace de développement

>> Émission en duplex pour adresser les vœux du Têt aux forces armées et habitants de Truong Sa

Photo : Huy Hai/VNA/CVN

Selon les autorités locales, la province de Khanh Hoà a enregistré plus d’un million de visiteurs, soit une hausse spectaculaire de 112,17% en glissement annuel.

Les sites touristiques ont attiré environ 735.000 personnes, tandis que les établissements d’hébergement ont comptabilisé 320.000 nuitées, dont 120.000 visiteurs étrangers, pour des recettes estimées à 2.200 milliards de dôngs.

L’aéroport international de Cam Ranh a assuré 774 vols transportant 142.720 passagers. Les hôtels haut de gamme ont affiché un taux d’occupation moyen de 83,11%, atteignant la saturation lors des périodes de pointe.

Par ailleurs, près de 66.000 visiteurs ont fréquenté des sites emblématiques tels que la tour Ponagar, la pagode Long Son et l’ancienne citadelle de Diên Khanh, tout en profitant des expositions et spectacles festifs organisés à l’occasion du printemps.

De son côté, le Département du tourisme de la province d'An Giang a rapporté l'arrivée de 1,7 million de voyageurs (+37,3%), générant 2.622 milliards de dôngs (+39%). Plusieurs destinations phares ont été particulièrement prisées, notamment Phu Quôc, Ha Tiên, Vinh Te, Nui Cam et Tri Tôn.

L’île de Phu Quôc s’est distinguée avec près de 93.000 visiteurs internationaux. Le 14 février, son aéroport a enregistré un record historique avec 50 vols et 18.000 passagers étrangers en une seule journée.

Des sites spirituels de Chau Dôc aux îles de Nam Du, les touristes ont apprécié l’écotourisme ainsi que des spectacles de grande envergure, dont "Symphony of the Sea"

Afin d’assurer un séjour sûr et de qualité, la province d’An Giang a renforcé les mesures de sécurité, d’hygiène et de contrôle des services touristiques.

Selon Bùi Quôc Thai, directeur du Département provincial du tourisme, ces résultats confirment l’essor d’An Giang comme pôle touristique majeur du delta du Mékong, constituant un tremplin important vers un développement durable, notamment dans la perspective du Sommet de l’APEC 2027 prévu sur l’île de Phu Quôc.

VNA/CVN