Nouvel An lunaire 2026 : le tourisme vietnamien en nette progression

Selon les estimations de l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam, durant les neuf jours de congés du Nouvel An lunaire du Cheval 2026, le pays a dénombré environ 14 millions de touristes, soit une hausse de 12% par rapport à la même période de 2025, marquant une saison touristique animée, sûre et en forte croissance à l’échelle nationale.

Dans plusieurs destinations clés, le nombre de visiteurs internationaux a fortement progressé. Dà Nang a accueilli environ 510.000 touristes étrangers (+32%), Huê 238.200 (+207%), Hanoï 217.000 (+55%) et Hô Chi Minh-Ville près de 170.000 (+51,7%). Les provinces de Khanh Hoà et d’An Giang ont également enregistré une hausse comprise entre 23 et 28%.

Sur le marché intérieur, le nombre de réservations de circuits domestiques a progressé de 15 à 20% en glissement annuel, représentant une part plus importante que les voyages à l’étranger. Les tendances de consommation évoluent vers des expériences plus personnalisées, axées sur la découverte des valeurs culturelles locales et des séjours plus longs.

Selon des statistiques préliminaires, le taux moyen d’occupation des établissements d’hébergement a atteint 55 à 60% durant le Têt, plusieurs destinations enregistrant des niveaux élevés. Dans plusieurs localités, le nombre de visiteurs internationaux a atteint un niveau équivalent ou proche de celui des touristes domestiques, reflétant l’efficacité des politiques de visas, des actions de promotion et du renouvellement des produits touristiques.

Durant le Têt, Hô Chi Minh-Ville a accueilli environ 4,32 millions de visiteurs (+35%), générant 12.150 milliards de dôngs de recettes (+42,9%), avec un taux d’occupation moyen de 75%. Hanoï a enregistré 1,34 million de visiteurs (+36,3%) et 4.870 milliards de dôngs de recettes (+40,2%), les hôtels 4 et 5 étoiles affichant un taux d’occupation supérieur à 72%. Dà Nang a accueilli environ 1,1 million de visiteurs (+27%) pour des recettes estimées à 3.960 milliards de dôngs. An Giang et Lâm Dông ont également enregistré des résultats positifs.

Afin d’assurer le bon déroulement de la saison, dès la fin de 2025, l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam a émis des directives visant à garantir la sécurité, la transparence tarifaire, l’hygiène alimentaire et la prévention des fraudes, notamment en ligne, avec la mise en place de permanences 24h/24.

Ces résultats positifs devraient créer un nouvel élan pour le secteur, qui vise à servir 25 millions de visiteurs internationaux et 150 millions de touristes domestiques en 2026.

