Le tourisme de Phu Quôc face à l’"opportunité en or" du sommet de l’APEC 2027

Le Service du tourisme, l’administration de la zone spéciale de Phu Quôc ainsi que les opérateurs économiques de l’île se déclarent prêts à saisir une "nouvelle opportunité" en vue d’accueillir une clientèle internationale de luxe lors du Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC) en 2027. Cet événement diplomatique d'envergure constitue un tournant stratégique pour le rayonnement de cette destination d'exception.

>> APEC 2027 : Pham Minh Chinh presse la construction des infrastructures

>> APEC 2027 : un atout pour le Vietnam sur la scène internationale

>> Plus de 2.600 ouvriers mobilisés pendant le Têt sur les chantiers de l’APEC 2027

Photo : vneconomy.vn/CVN

En 2025, Phu Quôc a accueilli 8,3 millions de visiteurs, dépassant ses objectifs annuels de 18,1%. Parmi eux, 1,9 million de touristes internationaux, soit une progression fulgurante de 93,6% en un an. Régulièrement honorée par les prestigieux classements mondiaux, Phu Quôc, surnommée l'"île aux perles" confirme désormais son statut de destination touristique internationale de premier plan. Donc, Phu Quôc a été officiellement sélectionnée pour accueillir la Semaine des dirigeants de l'APEC 2027, une décision qui témoigne du prestige croissant du Vietnam sur l’échiquier mondial.

Pour préparer cet événement, Phu Quôc mobilise ses ressources autour de 21 projets d’infrastructures stratégiques. Ces chantiers, qui concernent les réseaux de transport, l’urbanisme et les installations techniques, servent de levier pour un développement durable bien au-delà de l'échéance de 2027. Parmi les réalisations emblématiques figurent l’extension de l'aéroport international de Phu Quôc, la construction du Centre de conférences et d’expositions de l'APEC, ainsi que le lancement de la première phase du métro léger (LRT).

Toutefois, la direction du Service du tourisme de la province d’An Giang reconnaît que le processus de fusion administrative soulève des défis structurels majeurs. Les infrastructures de certaines zones demeurent insuffisantes et la connectivité globale manque de cohérence. Bùi Quôc Thai, directeur dudit Service, a souligné l'absence de complexes de divertissement et de villégiature de classe mondiale dans plusieurs localités. La stratégie immédiate consiste donc à lier étroitement les activités touristiques à l’image de l’APEC 2027 afin de transformer la province en un pôle touristique multisectoriel de dimension internationale.

Photo : vneconomy.vn/CVN

Lors du récent colloque intitulé "Les entreprises touristiques d'An Giang vers l'APEC 2027", Nguyên Thi Kim Loan, vice-présidente de la zone spéciale de Phu Quôc, a rappelé les orientations du Bureau politique visant à faire de l’île un centre d'écotourisme d'envergure nationale et même mondiale. Elle a exhorté chaque entreprise et chaque citoyen à agir en véritable ambassadeur du tourisme. À cette occasion, le groupe Sun World a annoncé qu'il fournirait plus de 10 000 chambres de haut standing pour répondre aux besoins spécifiques de l'événement.

Pour garantir le succès de cet accueil, le professeur associé Dr. Nguyên Van Sanh a préconisé l'élaboration de prévisions rigoureuses sur les flux de voyageurs et leurs capacités de dépenses. Il a insisté sur le renforcement des services de santé et la segmentation fine du marché. De son côté, Truong Duc Hai, président de l’Association de voyage G7 Vietnam, a mis l'accent sur la formation d'une main-d'œuvre hautement qualifiée et le développement impératif de produits de "tourisme vert", incluant une gestion exemplaire des déchets.

En réponse à ces enjeux, Nguyên Thanh Quôc, directeur adjoint du Service du tourisme d'An Giang, a affirmé que la priorité serait donnée à la promotion de l'écotourisme communautaire et à l'exploitation des ressources endogènes. Un vaste programme de formation sera déployé pour améliorer les compétences linguistiques, les techniques de service et les protocoles de communication internationale. L'objectif final est d'assurer une qualité de service optimale pour les futurs sommets internationaux, tout en garantissant la durabilité de l'environnement local.

VNA/CVN