Nouvel An lunaire du Cheval : forte affluence touristique à Sa Pa, Hanoï et Ha Long

À l’occasion des premiers jours du Nouvel An lunaire du Cheval, plusieurs destinations phares du Nord du Vietnam, dont Sa Pa, Hanoï et Ha Long, ont enregistré une forte affluence. Touristes vietnamiens et étrangers ont profité de la douceur printanière pour voyager, se détendre et participer aux festivités traditionnelles.

Photo : CTV/CVN

Sa Pa : pèlerinages et festivals printaniers au sommet

Ces derniers jours, Sa Pa (province de Lào Cai) a bénéficié d’un temps particulièrement clément, avec un ciel dégagé et un soleil radieux, idéal pour les excursions de début d’année. Dès le premier jour du Têt, le mont Fansipan a accueilli des milliers de visiteurs venus prier pour la paix et la sérénité.

Photo : CTV/CVN

Outre la découverte du majestueux complexe architectural spirituel, les touristes ont pu respirer l’air pur des montagnes, explorer le village de Ban Mây et s’immerger dans des expériences culturelles locales riches et originales. Les jardins de cerisiers et de pruniers en fleurs, ainsi que les champs de chrysanthèmes et de fleurs de moutarde jaune, ont offert un spectacle éclatant, invitant les visiteurs à s’arrêter pour admirer et immortaliser ces instants printaniers.

Photo : CTV/CVN

Sa Pa demeure l’une des destinations les plus prisées pendant les vacances du Têt, notamment avec l’ouverture officielle du Festival du Printemps 2026 à la Porte du Ciel, organisée le troisième jour du Nouvel An lunaire (19 février).

Photo : CTV/CVN

À cette occasion, de nombreuses activités festives ont été proposées. En plus des rituels sacrés - offrandes florales, bain du Bouddha, pèlerinages pour prier en faveur d’une année prospère - le festival a mis à l’honneur des traditions culturelles originales à Ban Mây, telles que les festivals Gâu Tào et Xên Ban Xên Muong.

Hanoï : l’espace floral Ly Thai Tô ne désemplit pas

Photo : CTV/CVN

Dans la capitale, l’espace floral printanier Ly Thai Tô s’est imposé comme un incontournable dès les premiers jours de l’année. Des milliers de visiteurs s’y sont pressés pour admirer plus de 400 pêchers en fleurs d’exception et 300 kumquatiers artistiquement taillés, issus de villages horticoles renommés.

Installés autour de la Maison Octogonale et devant le monument Ly Thai Tô, ces arbres étaient mis en valeur parmi des compositions décoratives de kumquats et de mandarines soigneusement travaillées.

Photo : CTV/CVN

"Hanoï n’avait jamais proposé un espace aussi vaste et magnifique. Plus besoin d’aller jusqu’aux jardins de Nhât Tân ou de Phu Thuong : on peut admirer de splendides pêchers centenaires en fleurs au cœur du lac Hoàn Kiêm. C’est impressionnant !", s’enthousiasme Lan Anh, habitante du quartier de Hoàn Kiêm.

Cet espace floral printanier, offert par le groupe Sun à la capitale, vise à embellir Hanoï et à proposer aux habitants comme aux visiteurs un lieu de promenade attractif à l’occasion de l’Année du Cheval.

Ha Long : forte présence de touristes chinois et internationaux

Photo : CTV/CVN

À Ha Long, Sun World est devenu dès le premier jour du Têt l’un des principaux pôles d’animation du Nord. L’ambiance festive s’étendait de la gare de l’Océan à la colline du Soleil, dans un décor dominé par les fleurs de pêcher et d’abricotier, ainsi que par la mascotte du cheval doré.

Photo : CTV/CVN

Du deuxième au cinquième jour du Nouvel An lunaire, la station balnéaire a continué d’attirer un grand nombre de visiteurs, notamment chinois et internationaux. Les touristes ont participé à diverses activités immersives : ateliers de calligraphie traditionnelle, initiation à la peinture populaire Dông Hô ou encore spectaculaires courses de chevaux géants.

Linh An/CVN