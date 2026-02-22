Le géant des mers Costa Deliziosa jette l’ancre à Hô Chi Minh-Ville

Dans la matinée du 22 février, le paquebot de croisière Costa Deliziosa , battant pavillon italien, a accosté au port SP-PSA, transportant 1.959 touristes internationaux ainsi que 892 membres d’équipage.

Photo : ND/CVN

Les officiers du Commandement des gardes-frontières du port de Bà Ria - Vung Tàu, relevant du Commandement des gardes-frontières de Hô Chi Minh-Ville, ont rapidement finalisé les formalités d’entrée pour près de 2.000 passagers.

En amont, le navire avait effectué une déclaration électronique, transmise aux autorités vietnamiennes, permettant d’anticiper et de fluidifier les procédures administratives.

Dès son arrivée à la bouée zéro au large de Vung Tàu, neuf cadres frontaliers sont montés à bord afin de traiter les démarches d’immigration durant la navigation vers le quai. Ainsi, dès l’amarrage, les cartes de débarquement ont été remises aux passagers, leur permettant de débuter immédiatement leurs programmes de visite.

Selon l’entreprise chargée de l’accueil du navire, les croisiéristes proviennent majoritairement de pays européens, notamment du Royaume-Uni, de la France et de l’Italie.

À terre, ils ont prévu de découvrir plusieurs sites emblématiques et vestiges historiques, parmi lesquels le Palais de la Réunification, la cathédrale Notre-Dame de Saigon, le marché de Bên Thành, ainsi que des attractions de Vung Tàu telles que la Villa Blanche (Bach Dinh), la statue du Christ Kito, la plage de l’Avant (Bai Truoc) et la plage de l’Arrière (Bai Sau).

Le Costa Deliziosa est actuellement engagé dans un tour du monde touristique de quatre mois, entamé il y a trois mois à Barcelone. Long de 294 mètres, large de plus de 32 mètres et doté d’un tirant d’air supérieur à 56 mètres, le navire figure parmi les paquebots de croisière de grande capacité opérant à l’échelle mondiale.

Dans la soirée du 22 février, le paquebot quittera le port SP-PSA pour mettre le cap sur Singapour, poursuivant ainsi son itinéraire international.

VNA/CVN