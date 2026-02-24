L'aéroport de Phu Quôc accueille plus de 260.000 passagers pendant le pic du Têt

Pendant les vacances du Nouvel An lunaire (Têt), du 14 au 22 février, l'aéroport international de Phu Quôc a géré 767 vols et accueilli plus de 260.473 passagers, enregistrant ainsi sa plus forte croissance pour le Têt depuis sa mise en service en 2012.

L'aéroport a enregistré 767 vols (1.534 décollages et atterrissages), dont 371 vols intérieurs et 396 vols internationaux, soit une hausse de 46% par rapport à l'année précédente.

Le trafic passagers a atteint 260.473 personnes, dont 116.830 vols intérieurs et 143.643 vols internationaux, soit une hausse de 37% par rapport à la même période en 2025.

Il s’agissait également du premier test de capacité à grande échelle depuis le transfert de l’exploitation de l’aéroport au groupe Sun.

Le directeur de l’aéroport, Nguyên Ba Quan, a indiqué que des plans d’exploitation flexibles avaient été élaborés pour différents scénarios de trafic, en privilégiant une fluidité optimale des flux de passagers, un renforcement des effectifs aux postes clés et des ajustements en temps réel par créneau horaire.

Malgré la forte augmentation de la fréquence des vols, l’aéroport a collaboré avec les autorités aéronautiques, la police des frontières, les douanes, les services de quarantaine sanitaire, le contrôle aérien et les compagnies aériennes afin de garantir des opérations fluides et sûres. Des mécanismes de partage d’informations ont été maintenus pour gérer les situations imprévues et éviter l’encombrement des zones de contrôle de sécurité.

Les solutions technologiques ont également été renforcées, notamment la couverture Wi-Fi intégrale du terminal, l’amélioration des signaux 4G/5G et la modernisation des systèmes d’affichage des informations de vol. Les comptoirs d'enregistrement ont fonctionné à pleine capacité en fonction de la demande, et du personnel a été déployé aux points de contrôle de sécurité et dans les zones de récupération des bagages.

Depuis le début de l'année, la mise en place d'un système de péage automatique et continu aux entrées et sorties a permis de fluidifier la circulation aux heures de pointe.

Face à une augmentation continue du trafic pendant neuf jours, l'aéroport a adopté un modèle opérationnel proactif afin d'optimiser sa capacité d'accueil, contribuant ainsi à l'ambition de Phu Quôc de devenir un centre maritime urbain international et se préparant à des événements majeurs tels que le sommet de l'APEC 2027.

