Tourisme

Le Sud du Vietnam enregistre des recettes exceptionnelles à l’occasion du Nouvel An lunaire

À l’occasion du Nouvel An lunaire du Cheval 2026, les provinces et grandes villes du Sud du Vietnam ont connu une saison touristique particulièrement dynamique, marquée par une forte affluence de visiteurs et des recettes record. Selon les données communiquées par les services provinciaux du tourisme, cette période festive a confirmé la reprise vigoureuse du secteur, portée à la fois par le tourisme intérieur et par le retour massif des visiteurs internationaux.

Photo: Tân Dat/CVN

Chaque localité a su tirer parti de ses atouts spécifiques — tourisme urbain, balnéaire, fluvial, spirituel ou agricole — pour diversifier son offre et répondre à des attentes variées. Les chiffres enregistrés témoignent non seulement d’une hausse significative du nombre de visiteurs, mais aussi d’une augmentation notable des dépenses touristiques, traduisant une amélioration qualitative de la consommation.

Hô Chi Minh-Ville bat tous les records

Hô Chi Minh-Ville s’est une nouvelle fois imposée comme la locomotive touristique du Sud. Selon le Service municipal du tourisme, la coordination harmonieuse des activités culturelles, artistiques et festives organisées à travers la ville a contribué à créer une atmosphère joyeuse, dynamique et accueillante, renforçant l’image de la métropole comme destination incontournable en ce début d’année.

Durant les neuf jours de congés du Nouvel An lunaire 2026, du 14 au 22 février, les sites culturels, touristiques et de divertissement de la ville ont accueilli environ 4,32 millions de visiteurs, soit une hausse de 35% par rapport à la même période de l’année précédente. Parmi eux, près de 170.000 touristes internationaux ont été recensés, en progression de 51,7% par rapport à 2025, un chiffre révélateur du net retour des flux internationaux.

Photo: Tân Dat/CVN

Le taux d’occupation des établissements hôteliers est estimé à environ 75%, soit une augmentation de 10 points par rapport au Têt 2025. Les recettes touristiques atteignent un niveau inédit de 12.150 milliards de dôngs, en hausse de 42,9% sur un an, constituant le montant le plus élevé jamais enregistré à Hô Chi Minh-Ville durant les congés du Nouvel An lunaire.

Les vacances de cette année ont également mis en lumière une tendance croissante au tourisme urbain, privilégiant les activités de loisirs, les visites culturelles et les expériences festives, en particulier dans les quartiers centraux. Des événements emblématiques tels que la rue florale Nguyên Huê, le festival floral du parc Tao Dan ou encore le marché aux fleurs du Têt "Trên bến, dưới thuyền" (Sur le quai et dans le bateau) ont attiré un grand nombre de résidents et de touristes, contribuant à prolonger la durée de séjour et à stimuler les dépenses.

Par ailleurs, les localités voisines ont également bénéficié de cette dynamique. Les zones balnéaires de Vung Tàu, Long Hai, Hô Tràm et Hô Côc ont enregistré une hausse marquée des nuitées, notamment grâce aux visiteurs venant de Hô Chi Minh-Ville et des provinces du Sud-Est, confirmant l’attrait des destinations de courte durée pendant le Têt.

Photo: Tân Dat/CVN

Cân Tho confirme son attractivité

Dans le delta du Mékong, la ville de Cân Tho a également enregistré une croissance notable de son activité touristique. Selon le Service de la culture, des sports et du tourisme de la ville, 614.800 visiteurs ont été accueillis durant les neuf jours du Têt du Cheval, soit une augmentation de plus de 23% par rapport à la même période de l’année précédente. Parmi eux, environ 32.560 touristes internationaux ont été recensés.

Les recettes touristiques totales de la ville sont estimées à 640 milliards de dôngs, en hausse de plus de 23% par rapport à 2025, traduisant une amélioration simultanée de la fréquentation et du niveau de consommation.

Concernant l’hébergement, le taux d’occupation moyen des établissements hôteliers a dépassé 70%, avec des pics atteignant environ 85% dans les quartiers centraux de Ninh Kiêu, Cai Khê et An Binh. La rue artistique et florale du printemps du Cheval 2026, située dans le district de Ninh Kiêu, s’est imposée comme l’un des temps forts de la saison, attirant à elle seule environ 305.000 visiteurs.

Ces résultats confirment le positionnement croissant de Cân Tho comme destination majeure du tourisme fluvial, culturel et urbain dans le delta du Mékong.

Dông Thap: l’agritourisme en plein essor

Photo: VNA/CVN

La province de Dông Thap a poursuivi sa stratégie de développement de l’agritourisme et du tourisme communautaire avec des résultats encourageants. Selon le Service provincial de la culture, des sports et du tourisme, la localité a accueilli environ 422.000 visiteurs durant les sept jours du Têt du Cheval, soit une hausse de 10 % par rapport à l’année précédente, pour des recettes estimées à 170 milliards de dôngs.

Le village floral de Sa Dec a enregistré une fréquentation particulièrement élevée, avec plus de 133.000 visiteurs, en augmentation de plus de 50%, générant à lui seul plus de 43 milliards de dôngs de recettes. Cette performance illustre l’attrait croissant des expériences liées à l’agriculture, à l’art floral et à la vie rurale.

Parallèlement, les sites historiques nationaux de Go Thap, Nguyên Sinh Sac et Xeo Quyt ont attiré des centaines de milliers de visiteurs venus se recueillir, découvrir l’histoire locale et apprécier la gastronomie régionale. Les marchés communautaires de Xom Rây (quartier de My Ngai) et de Tân Thuân Dông (quartier de Cao Lanh) ont également connu une forte affluence. À eux seuls, ces deux marchés ont attiré près de 20.000 visiteurs le cinquième jour du Nouvel An lunaire, générant près de 2 milliards de dôngs de recettes.

Cà Mau mise sur le tourisme expérientiel et écologique

Photo: VNA/CVN

Dans l’extrême sud du pays, la province de Cà Mau a attiré un nombre croissant de visiteurs en quête de nature, de calme et d’expériences authentiques. Selon le Service de la culture, des sports et du tourisme de la province, plus de 407.000 visiteurs ont été enregistrés jusqu’au 21 février, soit le cinquième jour du Têt, représentant une hausse de 19,4% par rapport à la même période de l’année précédente.

Les sites touristiques emblématiques tels que Hon Da Bac, la zone touristique de Dat Mui, la statue du Bouddha de Quan Âm, ainsi que la zone écologique de Huong Tràm, ont enregistré une fréquentation soutenue. De nombreux sites spirituels et écologiques, dont la place Phan Ngoc Hiên et plusieurs pagodes locales, ont également attiré un public nombreux.

Le parc national d’U Minh Ha, célèbre pour sa forêt inondée de mélaleucas sur tourbières, demeure un incontournable pour les visiteurs souhaitant découvrir les paysages typiques du sud du delta du Mékong et s’immerger dans la vie fluviale.

An Giang et Phu Quôc: forte affluence internationale

La province d’An Giang a connu l’une de ses meilleures saisons touristiques à l’occasion du Têt du Cheval 2026. Selon le Service provincial du tourisme, plus de 1,7 million de visiteurs ont été accueillis durant les neuf jours de congés, soit une hausse de 37% sur un an. Parmi eux, près de 100.000 touristes internationaux ont été recensés.

Le taux d’occupation moyen des chambres a atteint près de 80%, tandis que les recettes touristiques totales sont estimées à 2.622 milliards de dôngs. La zone économique spéciale de Phu Quôc s’est particulièrement distinguée, accueillant environ 366.000 visiteurs, dont plus de 92.000 touristes internationaux.

Photo: VNA/CVN

Phu Quôc continue de renforcer son attractivité grâce à une offre diversifiée mêlant spectacles aquatiques, feux d’artifice artistiques inspirés du Nouvel An lunaire, événements de grande envergure tels que Symphonie de la mer et Éveil de la mer, ainsi que des attractions majeures comme VinWonders Phu Quôc et Grand World Phu Quôc. Ces initiatives contribuent à prolonger la durée de séjour et à attirer une clientèle internationale à fort pouvoir d’achat.

Une dynamique durable pour le tourisme du Sud

Dans l’ensemble, les résultats enregistrés durant le Têt du Cheval 2026 confirment la vitalité du secteur touristique dans le Sud du Vietnam. L’augmentation simultanée du nombre de visiteurs, du taux d’occupation hôtelière et des recettes témoigne d’une reprise solide et durable, soutenue par une diversification réussie de l’offre et une amélioration continue de la qualité des services.

Les autorités locales considèrent cette dynamique comme un signal encourageant pour l’ensemble de l’année 2026, avec l’objectif de consolider les acquis, d’attirer davantage de touristes internationaux et de faire du tourisme un moteur clé de la croissance économique régionale.

Tân Dat/CVN