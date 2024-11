Le vice-PM Bùi Thanh Son reçoit le ministre-président de la Hesse Boris Rhein

Bùi Thanh Son a affirmé que la Hesse est une localité allemande remarquable en termes de coopération avec le Vietnam, en particulier après que les deux parties ont établi un cadre de coopération prioritaire en 2012. Il s’est déclaré convaincu que la visite contribuerait à créer une nouvelle force motrice pour le développement des relations bilatérales.

Boris Rhein a affirmé que le Land de Hesse souhaite approfondir davantage sa coopération avec le Vietnam, un marché potentiel où de nombreuses entreprises de Hesse ont des projets d’investissement efficaces.

Il a ajouté que l’Université Vietnam - Allemagne (VGU), un projet conjoint entre le Vietnam, l’Allemagne et le Land de Hesse dans le domaine de l’éducation et de la formation, est devenue l’un des prestigieux établissements de formation des ressources humaines de haute qualité au Vietnam.

Pour renforcer la coopération efficace dans la période à venir, Bùi Thanh Son a proposé au gouvernement de la Hesse de rédiger rapidement un accord sur la coopération prioritaire avec le Vietnam ; d’encourager ses entreprises à établir des centres de recherche et développement (R&D) de haute technologie dans le pays.

Il a également exhorté le gouvernement de la Hesse à continue à soutenir le développement et l’expansion de la VGU pour améliorer sa structure organisationnelle et son processus opérationnel, et à lancer de nouvelles filières en phase avec les besoins de l’économie vietnamienne, telles que l’intelligence artificielle (IA), les semi-conducteurs et la haute technologie.

Dans le domaine de l’enseignement professionnel, où la Hesse possède des atouts, il a recommandé au gouvernement de la Hesse de soutenir la formation en allemand des étudiants professionnels vietnamiens et de promouvoir la reconnaissance mutuelle des qualifications et des certificats entre les deux pays dans ce domaine.

En ce qui concerne les nouveaux domaines de coopération, Boris Rhein a affirmé que la Hesse est prête à partager son expérience et à collaborer avec le Vietnam dans la transition énergétique et le développement vert ; et à soutenir le pays avec des ressources financières, des technologies et une formation des ressources humaines pour les activités d’adaptation au changement climatique et de développement durable, ainsi que pour la mise en œuvre des engagements en faveur de zéro émission nette d’ici 2050.

Il a également salué l’intégration réussie de la communauté vietnamienne en Hesse et a confirmé que le Land allemand est prêt à se coordonner avec le Vietnam pour organiser des activités pour célébrer le 50e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et l’Allemagne en 2025.

VNA/CVN