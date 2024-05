Thua Thiên Huê offre une perspective numérique sur les antiquités royales

Le Centre de conservation des monuments de Huê a annoncé qu’il a collaboré avec Phygital Labs pour numériser 10 artefacts de la dynastie des Nguyên (1802-1945) et lancer la première galerie Metaverse virtuelle.

Photo : ST/CVN

Les objets antiquaires, y compris un trône, un palanquin et des chaussures utilisés pour les rituels, ainsi que des branches dorées et des feuilles de jade utilisées pour la décoration intérieure, seront exposés sur la galerie virtuelle Metaverse à museehue.vn.

En utilisant la technologie Near-Field Communication (NFC) et Nomion - un identifiant numérique unique pour les produits physiques -, les visiteurs peuvent accéder au contenu numérique des objets antiquaires via leur smartphone, obtenant ainsi des aperçus de leur histoire, origine et signification culturelle.

Hoàng Viêt Trung, directeur du Centre de conservation des monuments de Huê, a déclaré que la technologie Nomion, développée par Phygital Labs, facilite la numérisation, la préservation et la promotion des antiquités et du patrimoine de la dynastie des Nguyên, ainsi que de la culture de Huê en général.

Le centre et ses partenaires offriraient des services à la galerie pour promouvoir le patrimoine vietnamien auprès des visiteurs du monde entier, en particulier parmi les plus de 20 millions de personnes possédant Apple Vision Pro et Meta Quest, a-t-il ajouté.

VNA/CVN