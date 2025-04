Times Higher Education

Neuf universités vietnamiennes figurent au classement asiatique 2025

Le Vietnam compte cette année neuf universités, soit trois de plus que l’année dernière, figurant au prestigieux classement du Times Higher Education (THE).

>> Les universités vietnamiennes s'efforcent d'attirer les étudiants internationaux

>> Les universités vietnamiennes s’ouvrent aux meilleurs esprits scientifiques et technologiques du monde

Photo : ST/CVN

Annoncé jeudi 24 avril, le THE a classé ses meilleures universités d’Asie selon de nombreux critères, notamment la qualité de la recherche et de l’enseignement.

Parmi ces neuf établissements vietnamiens, six figuraient déjà au classement l’année dernière. Les trois nouveaux venus sont l’Université d’économie de Hô Chi Minh-Ville (UEH), l’Université de médecine de Hanoï et l’Université ouverte de Hô Chi Minh-Ville.

L’UEH, nouvelle venue, se classe au premier rang des universités vietnamiennes, à la 136e place, suivie de l’Université Tôn Duc Thang (groupe 201-250) et de l’Université Duy Tân (groupe 251-300).

Le président du Conseil de l’UEH, le Professeur Nguyên Dông Phong, a déclaré que cette réussite marque la réalisation anticipée de l’un des objectifs stratégiques de l’université pour la période 2025-2045, à savoir intégrer le top 250 des universités asiatiques d’ici 2030 et le top 150 d’ici 2045.

"Ce résultat reflète non seulement les efforts considérables du personnel de l’UEH, mais réaffirme également notre orientation stratégique vers un développement durable et multidisciplinaire", a-t-il fait valoir.

De même, l’Université de médecine de Hanoi et l’Université ouverte de Hô Chi Minh-Ville ont débuté respectivement dans les catégories 401-500 et 501-600.

Les autres universités, également classées l’année dernière, comprennent l’Université des sciences et technologies de Hanoï, l’Université nationale du Vietnam de Hanoï, l’Université nationale du Vietnam de Hô Chi Minh-Ville et l’Université de Huê.

Leurs classements sont restés globalement inchangés, dans les catégories 501-600 et 601+.

Au niveau régional, la Chine continue de dominer le classement, l’Université Tsinghua et l’Université de Pékin conservant respectivement la première et la deuxième place. La Chine reste également le seul pays à compter sept universités parmi les dix premières.

Les autres établissements du top 10 sont l’Université nationale de Singapour (troisième), l’Université technologique de Nanyang (quatrième) et l’Université de Tokyo (cinquième).

Pour 2025, THE a classé 853 universités de plus de 30 pays et territoires, dont quatre pays : l’Ouzbékistan, Bahreïn, la Mongolie et la Syrie, inclus pour la première fois.

Les universités ont été évaluées selon 18 indicateurs répartis en cinq catégories, dont la qualité de la recherche (30%), l’environnement de recherche (28%), l’enseignement (24,5%), les revenus issus du transfert de connaissances (10%) et l’ouverture internationale (7,5%).

VNA/CVN