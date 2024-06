L'UNESCO dévoile de nouvelles initiatives pour une "éducation verte" à l'école

L'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) a dévoilé mercredi 5 juin de nouveaux outils pour rendre les écoles et les programmes scolaires plus écologiques, et ce à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement, célébrée le 5 juin de chaque année.