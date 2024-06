Le Vietnam arrive en tête lors des 13es Jeux sportifs scolaires d'Asie du Sud-Est

Après six journée de compétition lors des 13 es Jeux sportifs scolaires d'Asie du Sud-Est (ASG), dans la soirée du mercredi 5 juin, la délégation vietnamienne s'est temporairement classée première avec 27 médailles d'or, 17 d’argent et 7 de bronze.

>> Cérémonie de lever du drapeau des 13es Jeux scolaires de l'ASEAN à Dà Nang

>> Les athlètes vietnamiens remportent quatre autres médailles d'or aux Jeux scolaires de l'ASEAN

Photo : VNA/CVN

Suivie de la délégation thaïlandaise avec 11 médailles d’or, 12 d’argent et 15 de bronze et de la délégation malaisienne avec 9 médaille d’or, 11 d’argent et de 12 de bronze.

Le 6 juin, les athlètes continuent à concourir dans les épreuves de natation, d’athlétisme, de pencak silat.

Les 13es ASG sur le thème "Se connecter pour briller" réunit plus de 1.300 sportifs et entraîneurs de dix pays de la région. Les sportifs participent à 107 épreuves de six sports, à savoir la natation, l’athlétisme, le badminton, le basket-ball, le pencak silat et le vovinam.

Photo : VNA/CVN

La délégation vietnamienne comprend 190 membres participant à l’ensemble des disciplines.

VNA/CVN