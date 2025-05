L’inventaire national des GES dresse un panorama des émissions du Vietnam

Plus qu’une obligation légale, il s’agit d’une opportunité stratégique pour renforcer la compétitivité et faciliter l’intégration aux marchés internationaux.

Dans cette perspective, le Groupe FPT a développé VertZéro, une solution technologique permettant de mesurer les émissions, d’élaborer des plans de réduction, et de tendre vers l’objectif Net Zéro.

Une réponse technologique aux défis de la transition écologique

L’inventaire des GES permet d’identifier les sources d’émission, de fixer des objectifs de réduction, et de respecter les normes internationales telles que le Protocole GES ou l’ISO 14064-1. Toutefois, nombre d’entreprises vietnamiennes peinent à mettre en œuvre ce processus. Les volumes de données à traiter, souvent constitués de milliers de lignes mensuelles, rendent les méthodes manuelles à la fois chronophages et propices aux erreurs.

Garantir la fiabilité des données constitue un enjeu clé, mobilisant d’importantes ressources en temps et en personnel, en particulier pour les entreprises qui ne disposent pas encore de systèmes de données environnementales standardisés. Face à ces obstacles, l’automatisation devient essentielle, notamment dans un contexte où l’Union européenne impose de nouvelles régulations environnementales, telles que le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (CBAM) ou le règlement contre la déforestation importée (EUDR).

VertZéro répond à ce besoin : la plateforme prend en charge les trois scopes d’émission, automatise la collecte, le calcul et la production de rapports. Selon Tuan Pham, directeur produit et cofondateur de la solution, VertZéro permet d’automatiser plus de 80% du processus interne d’inventaire, réduisant la durée du travail de plusieurs semaines à quelques jours grâce à l’intégration API avec les systèmes de gestion (ERP, infrastructures, bâtiments…).

L’outil va plus loin que la simple estimation. Il identifie les émissions par site, propose des objectifs adaptés à chaque entité, et garantit la conformité avec les standards internationaux. Pour son apport technologique, VertZéro a été primée par les Stevie Awards for Technology Excellence 2024, le prix Sao Khuê, et figure dans le top 10 des innovations de Ho Chi Minh-Ville en 2025.

Accompagner les entreprises vers la transition verte

L’investissement dans des solutions telles que VertZéro représente une étape stratégique pour inscrire les entreprises vietnamiennes dans une trajectoire de développement durable. Outre l’inventaire, la plateforme fournit des recommandations concrètes : amélioration de l’efficacité énergétique (éclairage, climatisation), transition vers des moyens de transport moins polluants, installation de panneaux solaires, reboisement ou modernisation industrielle. Les plans proposés tiennent compte des spécificités de chaque entreprise : capacité d’investissement, secteur d’activité, rythme de transition.

La neutralité carbone s’impose désormais comme une orientation stratégique pour l’ensemble des secteurs économiques, avec des exigences accrues en matière de durabilité et de respect de l’environnement. La "transition verte" dans la production et les activités commerciales ne concerne plus seulement les domaines de l’architecture et du bâtiment, mais s’étend à tous les secteurs. En témoignent plusieurs grandes entreprises vietnamiennes dans la distribution, la banque, l’automobile, la finance et la logistique qui ont intégré la plateforme VertZéro pour inventorier leurs émissions tout au long de leur chaîne d’exploitation.

Par ailleurs, les entreprises qui publient leurs données d’émissions de manière transparente attirent jusqu’à 40% de financements supplémentaires de la part des fonds d’investissement verts, comparées à celles qui ne rendent pas ces informations publiques.

L’engagement du Vietnam à atteindre la neutralité carbone d’ici 2050 exige des entreprises qu’elles prennent l’initiative d’inventorier et de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre.

Pour accompagner les entreprises vietnamiennes dans cette transition écologique, le Groupe FPT, en partenariat avec la banque BIDV, propose un accès gratuit (durée limitée) à sa solution logicielle de gestion et d’inventaire des émissions pour l’ensemble des clients professionnels de la banque. Par la suite, un tarif préférentiel, avec une réduction pouvant atteindre 25%, sera appliqué.

L’adoption de technologies comme VertZéro pour mesurer, maîtriser et rendre compte des émissions de GES prend tout son sens alors que les établissements financiers cherchent à intensifier leurs engagements en matière de prêts verts. Intégrer l’inventaire carbone dans la stratégie ESG (Environnement, Social, Gouvernance) permet non seulement de se conformer aux normes du développement durable, mais aussi de faciliter l’obtention de certifications environnementales internationales.

Rendre les données d’émissions accessibles et transparentes renforce la crédibilité des entreprises et accroît significativement leur capacité à attirer des financements issus de fonds verts et de mécanismes de finance durable.

