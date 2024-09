Un mort et 82 blessés suite à un séisme de magnitude 4,9 en Indonésie

>> Un séisme de magnitude 6,1 frappe le Salvador

>> Russie : un séisme de magnitude 6,1 au large des côtes du Kamtchatka, sans risque de tsunami

>> Papouasie-Nouvelle-Guinée : un séisme de magnitude 6,4

Selon les autorités indonésiennes, l'épicentre du séisme se situe à 24 km au sud-est de la régence de Bandung et à une profondeur de 10 km. La zone la plus touchée a été la régence de Bandung, suivie de la régence de Garut. À Bandung seulement, 81 personnes ont été blessées. Selon les premières évaluations, environ 700 maisons ont subi des dommages, de niveaux mineurs à graves. Près de 100 installations sanitaires, éducatives, religieuses et publiques, dont des marchés, ont également été endommagées. La catastrophe a forcé 450 personnes à chercher refuge dans des bâtiments gouvernementaux et d'autres installations.

VNA/CVN