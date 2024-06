Niger : une dizaine de combattants de Boko Haram éliminés par l'armée

La patrouille a également "récupéré plusieurs munitions de calibres 7,62 par 39 mm, des armes blanches et divers autres objets", a indiqué l'armée dans son bulletin d'information retransmis à la télévision nigérienne. Précédemment, à la fin du weekend dernier, une unité des FDS opérant dans la zone de Bandi, région de Diffa, a eu un accrochage avec Boko Haram, se soldant par "la neutralisation de huit assaillants et la saisie de sept motocyclettes ainsi qu'une arme AK-47". Aucun dégât n'a été signalé du côté des Forces armées nigériennes, a précisé le communiqué. Le Niger subit dans certaines de ses régions frontalières les exactions d'organisations terroristes, y compris les groupes armés et autres bandits contrôlant le sud de la Libye depuis le renversement en 2011 du régime de Mouammar Kadhafi, les groupes terroristes proches d'Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI), Ansar Dine et les autres mouvements basés dans le nord du Mali, ainsi que le groupe terroriste Boko Haram logé au Nigeria depuis 2009 et qui sème la terreur dans la région de Diffa.

Xinhua/VNA/CVN