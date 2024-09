Niger : l'armée américaine a achevé son retrait complet

>> Niger : une dizaine de combattants de Boko Haram éliminés par l'armée

>> L'ONU salue l'accord sur la démarcation de la frontière Cameroun - Nigeria

>> Quelque 71 millions d'USD seront décaissés par le FMI au Niger

Photo : AFP/VNA/CVN

"Le ministère américain de la Défense et le ministère de la Défense nationale de la République du Niger annoncent que le retrait des forces américaines et de ses équipements du Niger est achevé", a déclaré dans un communiqué le commandement militaire américain pour l'Afrique (Africom). Il s'est déroulé "sans complication", ajoute-t-il.

Cela met un point final à la présence militaire américaine dans ce pays sahélien dirigé depuis plus d'un an par un régime militaire.

Fermeture de la base d'Agadez

L'armée américaine avait déjà fermé début août sa dernière base au Niger, à Agadez, le Pentagone assurant à l'époque qu'il restait alors une "vingtaine de personnes" au Niger pour assurer le retrait du matériel militaire américain restant.

Ces dernières années, le Niger a été un pilier des opérations antidjihadistes américaines et françaises au Sahel, en particulier depuis les prises de pouvoir par des militaires au Mali et au Burkina Faso voisins, hostiles aux forces armées occidentales.

Mais depuis le coup d'État qui a renversé le président élu Mohamed Bazoum le 26 juillet 2023, le régime militaire nigérien s'est rapproché de ses voisins malien et burkinabè - avec lesquels il a formé la confédération de l'Alliance des Etats du Sahel (AES) - et a chassé les armées française et américaine de son sol.

"Écouter les besoins du Niger"

Le retrait des troupes américaines du Niger avait débuté en mai, suite à la dénonciation en mars par le gouvernement de l'accord de coopération militaire. Malgré ce départ, les États-Unis ont encore "des objectifs sécuritaires communs" avec le Niger, avait affirmé début août à l'AFP le général Kenneth Ekman, de l'Africom. "Nous avons complètement honoré leur souveraineté. Ils nous ont demandé de partir, nous nous sommes exécutés et nous l'avons fait pacifiquement et respectueusement." Selon lui, la prochaine étape sera "d'écouter" les besoins du Niger pour "une relation future dans le domaine sécuritaire avec les États-Unis". "Leurs conditions étaient de ne pas parler du futur tant que le retrait n'était pas terminé", a-t-il précisé.

Le 30 août, l'armée allemande a annoncé que les derniers soldats de sa base militaire de Niamey étaient bien rentrés en Allemagne.

AFP/VNA/CVN