Italie : un pompier meurt emporté par un torrent en crue

>> Clarifier le déversement des eaux de crues du barrage de Malutang

>> Les inondations après le passage du typhon Yagi font 326 morts et portées disparues

"Je suis profondément touché par la mort tragique du chef de section des pompiers dont le véhicule a été emporté par la crue d'un torrent alors qu'il prêtait secours avec son équipe à la population" dans la région de Foggia (Sud), a écrit Matteo Piantedosi. Le collègue qui se trouvait dans la voiture avec le pompier retrouvé mort a été blessé et hospitalisé, selon la même source. Le pompier et son collègue était en train d'aider mardi soir 17 septembre une personne dont la voiture était tombée en panne quand leur propre véhicule a été emporté par la crue soudaine d'un torrent, selon les médias. Le corps du pompier mort, porté disparu depuis mardi soir 17 septembre, n'a été récupéré que mercredi matin 18 septembre par des plongeurs, selon la même source. L'Italie est touchée depuis plusieurs jours par une vague d'intempéries et la Protection civile a placé mercredi 18 septembre l'Emilie-Romagne (centre) sous alerte orange, deuxième niveau d'alerte avant celle plus élevée, rouge, tandis que 11 autres régions sur les 20 que compte la péninsule sont placées sous alerte jaune.

AFP/VNA/CVN