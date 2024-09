Israël : l'inflation annuelle atteint 3,6% en août

Ce nouveau chiffre, le plus élevé depuis dix mois, dépasse encore un peu plus la fourchette annuelle cible du gouvernement, qui est de 1% à 3%. En juillet, la limite supérieure de cette fourchette avait été franchie pour la première fois depuis novembre 2023. L'indice des prix à la consommation, un indicateur majeur de l'inflation, a augmenté de 0,9% en août, principalement en raison de la hausse des prix des légumes frais et des transports. Les prix des vols à l'étranger ont notamment augmenté de 22,5%, de nombreuses compagnies aériennes étrangères ayant suspendu leurs opérations en Israël pour des raisons de sécurité. Ces hausses de prix ont fait chuter la probabilité d'assister dans les mois à venir à une réduction du taux d'intérêt de base de la banque centrale, qui est actuellement de 4,5%, selon les analystes.

Xinhua/VNA/CVN