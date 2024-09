Trois morts dans le naufrage d'un bateau de pêche en République de Corée

Le bateau de pêche de 35 tonnes s'est retourné au large de la ville portuaire de Gunsan, dans l'Ouest du pays, vers 07h36 heure locale (22h36 GMT dimanche 15 septembre). Les huit marins à bord du bateau ont été secourus, mais trois d'entre eux, dont le capitaine, sont décédés après avoir été transportés à l'hôpital en état d'arrêt cardiaque. Les cinq autres marins, dont trois Vietnamiens et deux Indonésiens, n'ont pas eu de problèmes de santé importants. Le garde-côte a dépêché des hélicoptères et des navires de patrouille sur les lieux pour les opérations de sauvetage. Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a ordonné d'urgence au ministre des Océans et de la Pêche et au chef du garde-côte de secourir l'équipage naufragé en mobilisant le personnel et les équipements disponibles après avoir été informé de l'accident par un rapport, selon le bureau présidentiel.

Xinhua/VNA/CVN