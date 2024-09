Chine

Hausse du volume de livraison express pendant les congés de la Fête de la mi-automne

Le Bureau national des postes a déclaré que durant les congés de trois jours, près de 1,41 milliard de colis avaient été livrés par environ quatre millions de coursiers à travers le pays, en hausse de 45,7% par rapport à la même période l'année dernière. Selon le bureau, les ventes de gâteaux de Lune, traditionnellement consommés pendant la fête, ont été robustes, et les ventes de fruits de mer et de fruits ont également enregistré une augmentation des volumes de livraison depuis le début du mois de septembre. Grâce au soutien du gouvernement aux échanges de biens de consommation, les ventes d'articles ménagers, de meubles et d'appareils électroménagers ont également contribué à l'augmentation du volume des livraisons dans le pays. Pendant les congés, le bureau a également intensifié ses efforts pour atténuer l'impact du passage du typhon Bebinca sur le secteur de la livraison express en améliorant les plans d'intervention d'urgence, et en renforçant la gestion dynamique de la production et des opérations.

Xinhua/VNA/CVN