Pékin accueille plus de 8 millions de touristes pendant la Fête de la mi-automne

Pendant les congés de la Fête de la mi-automne de cette année, du 15 au 17 septembre, Pékin a accueilli plus de 8,17 millions de touristes, a annoncé mercredi 18 septembre le bureau municipal de la culture et du tourisme.

Sur ce total, quelque 7,7 millions de visiteurs ont afflué vers les 212 principales attractions touristiques de la ville, en hausse de 13,6% sur un an, a noté le bureau. Le tourisme rural dans la banlieue de Pékin est devenu un point fort des voyages de cette année. Le nombre cumulé de visiteurs dans les zones rurales de la ville a atteint plus de 1,45 million, apportant des revenus d'exploitation de plus de 170,5 millions de yuans (environ 24 millions d'USD). Les arrondissements suburbains de Yanqing, Miyun et Huairou étaient les trois premières destinations dans le secteur du tourisme rural.

Xinhua/VNA/CVN