Le taux de chômage urbain en Chine en baisse entre janvier et août

Le taux de chômage urbain moyen en Chine s'est établi à 5,2% sur les huit premiers mois de 2024, en baisse de 0,1 point de pourcentage par rapport à la même période l'année dernière, a déclaré le Bureau d'État des statistiques (BES) dans un communiqué mensuel. Pour le seul mois d'août, le taux de chômage était de 5,3%, contre 5,2% en juillet. "Le taux de chômage a connu une légère croissance en août, principalement en raison de l'arrivée sur le marché du travail de diplômés de l'enseignement supérieur", a annoncé Liu Aihua, porte-parole du BES lors d'un point de presse tenu samedi 14 septembre. Cette année, le gouvernement chinois a intensifié des efforts pour assurer la stabilité du marché du travail, en mettant en oeuvre des mesures visant à renforcer les politiques en faveur de l'emploi, à améliorer les services de recherche d'emploi et à soutenir des groupes clés tels que les diplômés de l'enseignement supérieur et travailleurs migrants. "La situation de l'emploi pour les travailleurs migrants reste relativement favorable, avec un taux de chômage recensé des travailleurs migrants atteignant 4,6% en août, soit une baisse de 0,3 point de pourcentage par rapport au mois précédent", a conclu Mme Liu.

Xinhua/VNA/CVN