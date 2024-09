Haïti : seize morts et 40 blessés dans l'explosion d'un camion-citerne

Un camion-citerne a explosé samedi 14 septembre dans le Sud-Ouest d'Haïti, faisant au moins 16 morts et 40 blessés, ont annoncé les autorités régionales de la protection civile.

Les premiers rapports révèlent que l'explosion s'est produite alors que des personnes tentaient de récupérer illégalement du carburant dans le camion-citerne suite à un accident dans la zone de Calbassier, dans le département des Nippes. De nombreux blessés, qui ont été transportés vers un hôpital local pour y être soignés, se trouvent dans un état critique, ont déclaré les autorités. Le Premier ministre haïtien Garry Conille a déclaré sur les réseaux sociaux que les équipes de protection civile et de santé publique assistaient les victimes. "Le gouvernement est solidaire des victimes et de leurs familles et organise des évacuations par hélicoptère", a déclaré M. Conille.

Xinhua/VNA/CVN